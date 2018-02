Sipilä: Sopu kunta-alan kiistaan löydyttävä osapuolten pöydässä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo käyneensä keskusteluja kunta-alan työmarkkinaosapuolten kanssa ja pysyneensä tilanteesta hyvin informoituna, mutta ratkaisun avaimet ovat hänen mukaansa osapuolten käsissä.

– Emme missään tapauksessa ole osapuoli näissä keskusteluissa. Ratkaisu pitää löytää työnantajien ja työntekijöiden pöydässä, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät eilen, kun lomarahaleikkausten hyvityksestä ei päästy sopuun. Kiista on yksi kipeimmistä neuvotteluja hiertäneistä asioista. Palkansaajapuoli on vaatinut tuntuvaa hyvitystä kilpailukykysopimuksessa sovituista julkisen puolen lomarahaleikkauksista. Vastuunkantoa on penätty myös maan hallitukselta.

Sipilän mukaan on selvää, ettei kompensaatiota voi maksaa valtion pussista.

– Työmarkkinajärjestöt sopivat tämän ratkaisun aikanaan keskenään, ja siellä samassa pöydässä se pitää sitten ratketa.