Sipilä haluaa pitää Bernerin viemässä eteenpäin liikennehankkeita

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan liikenneministeri Anne Berneriä (kesk.) tarvitaan edistämässä tärkeitä liikennehankkeita. Bernerin jatkosta ministerinä on noussut kysymyksiä, kun ruotsalaispankki SEB:n yhtiökokouskutsu paljasti Bernerin olevan ehdolla pankin hallitukseen.

Sipilän mukaan lähtökohtana on, että Bernerin johdolla neuvotellut tärkeät ratahankkeet saadaan liikkeelle. Sipilä vastasi tänään ratahankkeisiin viittaamalla kysymykseen siitä, onko mahdollista, että Berner lopettaisi ministeritehtävänsä ennen hallituskauden loppua.

– Minun lähtökohtani on se, että nämä tärkeät ratahankkeet, joita ministeri Bernerin johdolla, hänen toimestaan, on neuvoteltu kuukausikaupalla, saadaan liikkeelle. Nämä kolme hanketta ovat äärimmäisen tärkeitä koko Suomen kannalta, Sipilä sanoi.

SEB:n yhtiökokous järjestetään Tukholmassa 26. maaliskuuta, jolloin lopullinen päätös uusista hallitusjäsenistä tehdään.

Sipilän mukaan mahdollisessa SEB:n hallitusjäsenyydessä on kyse luottamustoimesta, johon Bernerillä kauden jälkeen on täysi oikeus. SEB:n yhtiökokous on vasta maaliskuun lopulla, joten Sipilän mukaan nyt puhutaan lähinnä toimitusministeristöajasta.

– Oikeuskanslerin kirjallisen vastauksen mukaan silloin täytyy olla tarkkana, että ei osallistu esimerkiksi rahoitusmarkkinaa koskevaan päätöksentekoon. Niitä tuskin toimitusministeristöajalle edes sattuu, Sipilä sanoi toimittajille pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Sipilä myös totesi, että Berner saa itse kertoa omista jatkopesteistään ja luottamustoimista, mihin on menossa. Sipilä ei kertonut, koska sai tietää Bernerin SEB-ehdokkuudesta.

– Minua ei kiinnosta se asia eikä sinuakaan varmaan, Sipilä kuittasi tiedotustilaisuudesta lähtiessään kysymyksen siitä, milloin sai tiedon asiasta.

"Kyllä luottamustoimia pitää pystyä tekemään ministerikauden jälkeen"

STT kysyi Sipilältä, onko tarvetta pohtia jonkinlaista karenssiaikaa yritysten hallituksiin menemiselle ministeripestin jälkeen.

– Yritysten tehtäviin siirtymisestä on paljon keskusteltu, mutta kyllä luottamustoimia pitää pystyä tekemään ministerikauden jälkeen. Tässähän on kysymys luottamustoimesta, Sipilä sanoi.

Berner ei ole asettumassa ehdolle kevään eduskuntavaaleissa. Berner vahvisti asian STT:lle tiistai-iltana.

Sipilä totesi, että Berner on ilmoittanut jo eduskuntavaalikampanjassaan neljä vuotta sitten, että on eduskunnassa yhden kauden.

– Toki olen häntä houkutellut ehdokkaaksi. Moni muukin on sitä tehnyt, mutta hän on koko ajan pitänyt tästä kannastaan kiinni, että hän on yhden kauden täällä eduskunnassa, Sipilä sanoi.

Uusi arvi

o, jos hallituksen muodostaminen venyy

Berner kertoi STT:lle keskustelleensa oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa valinnastaan ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen. Bernerin lähettämän sähköpostiviestin mukaan oikeuskansleri katsoo, että hän voi jatkaa ministerinä, kunhan hän tekee valinnan jälkeen sidonnaisuusilmoituksen ja jäävää itsensä mahdollisista rahoitusmarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

– Olen kiinnittänyt ministerin huomiota jo tässä vaiheessa, kun hän on ehdolla, mahdollisiin esteellisyystilanteisiin, jos sellaisia voisi syntyä, Pöysti kommentoi eduskunnassa.

SEB:n yhtiökokouksessa valittavan uuden hallituksen ensimmäinen kokous on määrä pitää huhtikuun lopussa. Silloin Berner voisi oman arvionsa mukaan toimia toimitusministeristön jäsenenä.

Pöysti sanoo, että tilannetta pitää arvioida uudestaan, jos uuden hallituksen muodostaminen venyy vaalien jälkeen.

– Jos tulee pitkäaikainen asetelma, jossa tarvittaisiin toimintakykyinen hallitus, ja sitten toisaalta uudet tehtävät alkavat, niin sitten tietysti ristiriitaa voi päästä syntymään ja se tilanne täytyy arvioida erikseen, Pöysti pohtii.

Ministereillä ei karenssisääntöä

Oikeuskansleri Pöysti ei sinänsä näe Bernerin vaalikauden jälkeisessä tehtävässä ristiriitaa perustuslain 63. pykälän kanssa, joka velvoittaa ministerit ilmoittamaan sidonnaisuutensa.

Pöysti huomauttaa, että sama pykälä kieltää ministeriä hoitamasta sellaista tehtävää, joka voisi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa ministerin luottamuksen.

– Meillähän ei ole mitään yleistä kieltoa ministerille ministeriajan jälkeen hakeutua itselleen perustelluiksi katsomiinsa töihin, eli meillä ei ole mitään tällaista karenssisääntöä, Pöysti sanoo.

Tieto Bernerin tulevasta tehtävästä tuli eilen SEB-pankin yhtiökokouskutsun kautta, kun pankki kertoi hänen olevan ehdolla pankin hallitukseen.

Keskustan ryhmä pui asiaa huomenna

Keskustan johto toppuuttelee liikenneministeri Anne Bernerin mahdollisesta tulevasta pankkitehtävästä syntynyttä kohua. Asia on hyvä pitää mittasuhteissaan, viestitti keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen STT:lle.

Kaikkosen ja puolueen varapuheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan keskustan ryhmä keskustelee asiasta perusteellisesti huomenna kokouksessaan ja käy samalla taustat läpi.

Kulmunin mukaan ryhmässä on kiukustuttu siitä, että Bernerin ehdokkuudesta ruotsalaisen SEB -pankin hallitukseen ei kerrottu sille aiemmin. Tästäkin keskustellaan Kulmunin mukaan huomenna, samoin kuin siitä, että osa keskustalaisista haluaisi Bernerin vaihtoon heti.

– Ministerikierrätykset olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Perinteisesti ne tehdään hyvissä ajoin ennen vaaleja, Kulmuni sanoi STT:lle.

Kulmunille ei tullut yllätyksenä se, että Berner lähtee eduskunnasta. Berner on sanonut alusta asti olevansa eduskunnassa vain yhden kauden.

– Toivon, että hän lähtee europarlamenttivaaleihin ehdokkaaksi. Se ei ole ristiriidassa uuden tehtävän kanssa, Kulmuni sanoi ja onnitteli samalla Berneriä hienosta saavutuksesta.

Kulmunia on itseään veikkailtu Bernerin seuraajaksi.

– Se on turhaa höpinää. Katsotaan vaalien jälkeen, mihin keskustan kannatus riittää.