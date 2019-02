Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän kirjoittama kirja julkaistaan tänään keskustan puoluetoimistolla. Sipilä kertoo kirjassa näkemyksiään tulevasta ja käy läpi mennyttä.

Sipilä mainosti kirjaansa Twitterissä aiemmin tässä kuussa. Hän kertoi julkaisevansa ”kirjasen”, jonka nimi on Koko Suomen taajuudella.

Keskustan kannatus on notkahtanut tällä vaalikaudella, ja puolue on jäänyt gallupeissa selvästi SDP:n ja kokoomuksen taakse. Eduskuntavaalien lähestyessä pääministeripuolueen kannatus on päätynyt 15 prosentin tuntumaan.