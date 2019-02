Sipilä sotesta Ylen pääministerin haastattelutunnilla: Tärkeintä, että tulee suureen saliin äänestettäväksi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo yhä, että sote-uudistus saadaan käsiteltyä tämän vaalikauden aikana. Sipilä tosin myönsi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että aikaa on vähän, eikä eduskunta enää istu montaa viikkoa.

– Mutta mitään syytä minulla ei ole siihen uskoon, ettei perustuslakivaliokunta saisi käsiteltyä. Sieltä tulee väistämättä, niin kuin aina, joitakin huomioita, jotka sitten täytyy tässä viimeisessä käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa korjata. Tärkeintä minusta on nyt se, että tämä saadaan sillä tavalla läpi, että se tulee eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi.

Sipilä muistutti, että osa laeista on ollut jo kaksi vuotta eduskunnassa ja kaikki lait ovat olleet jo vuoden. Viimeisimmästä, perustuslakivaliokunnan huomioiden perusteella tehdystä täydennyksestä on jo yli puoli vuotta.

– Eli kyllä tässä on aikaa ollut, mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että on todella suuresta uudistuksesta kysymys.

Sipilä torjui väitteen siitä, että sote-uudistukseen liittyvät maakuntauudistus ja valinnanvapaus olisivat lehmänkauppa. Hän sanoi, että valinnanvapaus on ollut mukana hallitusohjelmasta alkaen niin, että se otetaan käyttöön porrastetusti eri palveluissa

– Ensimmäinen versio porrastuksista oli liian tiukka. Se on pakko myöntää, Sipilä sanoi.

Porrastusta on sittemmin väljennetty. Nyt odotetaan perustuslakivaliokunnan kantaa siihen, onko nykyinen väljyys riittävä.

Vaihtoehto olisi uudistaa pala kerrallaan

Sipilä kertoi, että luottaa yhä kokoomuksen tukeen sote-asiassa.

– Luotan siihen, mitä (kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri) Petteri Orpo minulle sanoo.

– Jos tämä kaatuu ja valmista ei saada, niin mitä maksaa meidän yhteiskunnalle se, ettemme saa näin isoa uudistusta tehtyä? Mitä maksaa esimerkiksi siellä vanhustenhuollossa, jonne ei saada niitä leveämpiä hartioita? Ja miten villiksi yksityistäminen menee sen jälkeen, jos tulisi tieto, ettemme saa tätä valmiiksi?

Sipilän mukaan maakunnissa tehdään erittäin hyvää työtä palveluketjujen ja soten sisällön eteen.

– Kyllä sieltä yksiselitteinen viesti joka paikasta on, että tehkää tämä valmiiksi.

Jos suuria uudistuksia ei kyetä viemään läpi yhdessä kaudessa, on Sipilän mielestä syytä miettiä, mikä on vialla. Hänen mukaansa vaihtoehto on tehdä niitä pala kerrallaan.