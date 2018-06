Sipilä valittiin odotetusti jatkoon keskustan johdossa, Heikkinen uutena varapuheenjohtajistoon

Juha Sipilä on valittu odotetusti jatkokaudelle keskustan puheenjohtajaksi Sotkamon puoluekokouksessa. Hän on johtanut keskustaa kuusi vuotta.

Jatkokausi on kaksivuotinen.

Sipilän haastoi puoluekokouksessa kotkalainen Vesa Levonen, joka kritisoi muun muassa sote-uudistusta lehmänkaupaksi, jonka tuloksena on sutta ja sekundaa.

Levonen sai äänestyksessä 19 ääntä, Sipilä 2053.

Sipilä puhkui puheessaan tuloksen julkistamisen jälkeen voitontahtoa seuraaviin eduskuntavaaleihin.

– Hyvät ystävät, te tunnette minut ja minä teidät. Meidän pitää nyt uskoa omaan tekemiseemme ja pelata jokaisen äärimmäisen hyvin pelipaikkaamme. Tämän joukkueen vastavalittuna kipparina minulle ei kelpaa mikään muu kuin voitto seuraavissa eduskuntavaaleissa, puoluejohtaja sanoi.

Sote-osaaja varapuheenjohtajistoon

Keskustan puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Katri Kulmunin, Hannakaisa Heikkisen ja Juha Rehulan. Kulmuni ja Rehula uusivat paikkansa ja uutena varapuheenjohtajaksi nousi Heikkinen.

Kansanedustaja Antti Kurvinen menetti paikkansa varapuheenjohtajistossa täpärästi vain 26 äänellä, sillä hän sai 1 200 ääntä ja Rehula 1226.

Kulmuni sai 1 671 ääntä ja Heikkinen 1345. Kisassa oli kansanedustajien ohella mukana mikkeliläinen kaupunginvaltuutettu Pekka Pöyry, joka sai 474 ääntä.

Heikkinen on eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja ja profiloitunut viime aikojen sote-väännöissä.

Heikkinen sanoi valintansa jälkeen, ettei rohjennut etukäteen kiitospuhetta suunnitella. Heikkinen totesi, että hänen työaikansa on mennyt tänä keväänä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Tekemässä todeksi sitä tärkeintä uudistusta, mitä Juha Sipilän hallituksen aikana viemme maaliin, maakunta- ja sote-uudistusta. Nyt täältä tulee varmasti tuki koko tälle joukolle ja koko Suomelle tämän uudistuksen viemiseksi maaliin. Se on meidän viesti täältä, me teemme tämän työn huolella, ripeästi eduskunnassa loppuun, Heikkinen sanoi.

Sipilällä taas uusi kakkara

Aiemmin päivällä Sipilä palasi kakkaroiden äärelle linjapuheessaan puoluekokouksessa. Sipilä esitteli puheen aluksi seuraavien vaalien kakkaran, joka on hänen mukaansa "Luottamuksen apila".

– Luottamuksen apilassa on vahva luottamuksen varsi, 18 millin teräsputkesta tehty, ja siinä on neljä apilanlehteä niin kuin kepulaisessa apilassa on, Sipilä sanoi vedettyään kapistuksen lavalle.

Jatko-opintovalmiudet lisättävä oppivelvollisuuden kriteereihin

Osaavan kasvun teeman alla keskusta esittää muun muassa pienten lasten koulua, jossa esikouluvuosi ja peruskoulun kaksi ensimmäistä vuotta muodostaisivat joustavan kokonaisuuden.

– Jos asiat tarttuvat ja kotona on asiat kunnossa, sieltä voitaisiin edetä kolmea vuotta ripeämmin. Jos taas lapsi ja perhe tarvitsevat pidempään tukea, he sitä myös saisivat ilman pelkoa minkäänlaisesta leimautumisesta, Sipilä sanoi tänään puheessaan keskustan puoluekokouksessa.

Hänen mukaansa toiselta luokalta mentäisiin eteenpäin vaiheittain, kun perustaidot on saatu riittävään hallintaan.

– Kakkosluokalla olisi tätä varten oma tsekkauspisteensä, Sipilä sanoi.

Sipilä otti kantaa myös oppivelvollisuuskeskusteluun.

– Esitämme oppioikeutta. Se tarkoittaa oppivelvollisuuden pidentämistä yhdellä vuodella sekä jatko-opintovalmiuksien lisäämistä peruskoulun oppimäärän lisäksi oppivelvollisuuden kriteereihin, Sipilä sanoi.

Alle 18-vuotias koulunsa keskeyttänyt ohjattaisiin Sipilän mukaan uudelleen.

Sosiaaliturvan velvoitettava pienen työn tekemiseen

Ensi vaalikauden jättiuudistus on sosiaaliturvan remontti, jossa on keskustan mukaan luotava malli, joka kannustaa ja velvoittaakin pienenkin työn vastaanottamiseen. Lisäksi pitää Sipilän mukaan tarttua asumisen jatkuvasti kasvaviin menoihin, sillä ne ovat monelle suomalaiselle taloudellisen pärjäämisen suurin ongelma.

Perhevapaauudistukseen keskusta on Sipilän mukaan valmis.

– Mutta: emme lähde tietoisesti heikentämään pienituloisten perheiden toimeentuloa vauvavuosina. Satsaisimme isien läsnäolon vahvistamiseen – sitä valintaa harva mies on koskaan katunut, Sipilä sanoi puheessaan.

Sipilän mukaan maatalouden kannattavuuden parantamiseksi pitää löytyä keinoja.

– Olemmekin sopineet maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa, että kutsumme johdollani elintarvikealan toimijat koolle keskustelemaan keinoista vielä ennen juhannusta, Sipilä kertoi.

"Olen joutunut käymään itseni kanssa aikamoisen painin"

Puheensa lopussa Sipilä kertoi pohdinnoista, joita hän on käynyt läpi jatkoaikeidensa suhteen.

– Haluan teille rehellisesti kertoa, että olen myös joutunut itseni kanssa käymään aikamoisen painin. Olen miettinyt sitä, jaksanko vielä innostua, jaksanko neuvotella, olla sitkeä sekä pystynkö olemaan hyvä innostaja ja tulevaisuuteen katsova ja uskova johtaja.

Sipilä sanoi pystyvänsä kirkkain silmin vakuuttamaan olevansa valmis.

Tässä kohtaa hän sai kokousväeltä pitkät aplodit.

– Olen tänään ylpeä tehdystä, mutta vielä enemmän olen innostunut tulevasta, edessämme olevasta neljästä vuodesta, Sipilä sanoi.