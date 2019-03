Sipilän hallituksen ero kuitattiin maailmalla lyhyesti

Suomen hallituksen kaatuminen ei ollut maailmalla mikään jymyuutinen, vaan jäi muun muassa Britannian uusimpien brexit-kiemuroiden varjoon. Hallituksen erosta kerrottiin laajemmin lähinnä Ruotsissa.

Uutistoimisto TT:n juttu Suomen hallituskriisistä levisi moneen ruotsalaismediaan. TT:n haastattelema Åbo Akademin valtiotieteen professori Göran Djupsund kummasteli jutussa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ratkaisua, mutta arveli, että pääministeri oli vain saanut tarpeekseen.

Helsingin yliopiston valtiopolitiikan professori Jan Sundberg arveli TT:lle, että eropäätös on keskustan taktiikkaa, keino parantaa puolueen heikkoa kannatusta ja pedata vaalien jälkeen hallitusyhteistyötä SDP:n kanssa.

Hallituksen ero uutisoitiin myös talouslehti Financial Timesissa. Lehti toteaa, että vaikka Suomella on yksi maailman nopeimmin ikääntyvistä väestöistä, ja työtä on tehty yli vuosikymmenen ajan, on terveydenhoitojärjestelmän uudistaminen osoittautunut poliittisesti lähes mahdottomaksi.