Sipilän mukaan Soini on pitänyt abortinvastaiset näkemyksensä selkeästi henkilökohtaisina kannanottoina

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi ulkoministeri Timo Soinin (sin.) blogissaan tekemää abortinvastaista kannanottoa sanomalla, että jokaisella on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä.

Sipilän mukaan asiasta on keskusteltu jo touko-kesäkuun vaihteessa. Hän sanoo, että hallituksen linja on selvä ja se on kaikille selvä.

– Jokaisella meillä on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiimme, mutta on aina tärkeää, että Suomen kanta on yhdessä sovittu kanta, Sipilä sanoo.

Soini iloitsi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin.

Sipilä kommentoi tapausta tänään tiedotusvälineille Helsingissä Viron juhlavuoteen liittyvässä pyöräilytapahtumassa.

Soini osallistui abortinvastaiseen iltahartauteen virkamatkalla

Toukokuun lopulla eduskunnan kyselytunnilla kritisoitiin Soinia osallistumisesta abortinvastaiseen iltahartauteen virkamatkallaan Kanadassa. Hallitus oli tuolloin joutunut käymään keskustelun asiasta.

Sipilä oli tuolloin pitänyt selvänä, että ministeri voi myös virkamatkojen aikana käydä yksityistilaisuuksissa.

– Silloin täytyy olla äärimmäisen tarkkana siinä, että esiinnytään yksityishenkilönä eikä ministerinä. Tässä kulkee äärimmäisen tarkka raja, Sipilä sanoi kyselytunnilla.

Soinin osallistumista abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa kummasteli kesäkuun alussa myös presidentti Sauli Niinistö. Niinistön mielestä ministerin ja poliitikon on vaikea olla mielenilmauksessa yksityishenkilönä.

– Minusta siinä on perustavaa laatua oleva omituisuus, Niinistö sanoi Talouselämä-lehdelle.

Toukokuun lopulla Soini myös julkaisi blogissaan kirjoituksen, jossa hän valitteli Irlannin kansanäänestyksen päätöstä maan tiukan aborttilainsäädännön kumoamisesta.

Sipilä kommentoi tänään Soinin aborttikannanottoja sanomalla, että ne on selkeästi pidetty henkilökohtaisina kannanottoina.

– Hänen henkilökohtainen kantansa on varmasti kaikkien tiedossa, sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, Sipilä sanoi tänään.

Saarikko: Uusi keskustelu ei ehkä pahitteeksi

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi perjantaina STT:lle, että jos hallituksen linja ei tullut vielä kevään keskustelussa riittävän selväksi, niin uusi keskustelu asiasta ei ehkä olisi pahitteeksi. Hän sanoi, ettei voi hyväksyä "vihjailujakaan siitä, että voisimme olla tyytyväisiä Argentiinassa tapahtuneeseen kehitykseen".

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) puolestaan tviittasi, ettei Soinin abortinvastainen kanta ole hallituksen kanta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmaisi olevansa täysin samaa mieltä Virolaisen kanssa.

Sipilä sanoi perjantaina sähköpostitse STT:lle, että naisten ja tyttöjen asema sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja olennainen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Sipilän mukaan tämä on ollut Suomen hallitusten pitkäaikainen ja yksiselitteinen linja, eikä se ole muuttunut.

Oppositiopuolueet ovat viime päivinä arvostelleet rajusti Soinin uutta aborttikannanottoa. Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) sanoi tuomitsevansa jyrkästi Soinin ulostulon, jota hän kuvaili naisvihamieliseksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan "Suomi ei voi uskottavasti edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia, kun ulkoministeri samaan aikaan lausuu tällaista". Vihreiden kansanedustaja Emma Kari puolestaan vaati Sipilää ja Orpoa tuomitsemaan Soinin aborttikannanotot.