Sipilän pyrkimys karsittuun salkkujakoon jäi unholaan, Rinteen hallitukseen tulee 19 ministeriä

Uudessa hallituksessa ministerien määrä kasvaa kahdella edeltävään hallituskokoonpanoon verrattuna. Hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vahvisti eilen illalla, että ministereitä on tulossa 19.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pyrki oman hallituksensa aloittaessa karsimaan ministerien määrää, mutta 14 ministerin vahvuutta piti kasvattaa hallituskauden aikana. Salkku kävi liian raskaaksi etenkin oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille (sin.), joka valitti työtaakkaansa kohtuuttomaksi.

Rinteen hallitus on palaamassa Jyrki Kataisen (kok.) sateenkaarihallituksen linjalle, joka aloitti myös 19 ministerin voimin.

Salkkujako puolueiden kesken vahvistuu aamupäivällä, kun hallitusohjelma virallisesti julkistetaan. Iltalehden hallitusneuvottelulähteistä saamien tietojen mukaan SDP saa seitsemän ministerinsalkkua, keskusta viisi ja vihreät kolme salkkua. Vasemmistoliitto ja RKP saavat kumpikin kaksi salkkua. Aiemmin RKP:lle on veikkailtu vain yhtä salkkua.

SDP saa Iltalehden tietojen mukaan pääministerin salkun lisäksi eurooppaministerin, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin, sosiaali- ja terveysministeriön toisen ministerin, liikenneministerin, työministerin sekä kuntaministerin salkut.

Pääministerin salkku menee hallitusneuvottelujen vetäjälle Antti Rinteelle. Muilta osin SDP:n ministeriveikkailuissa ovat olleet esillä Tytti Tuppurainen, Sanna Marin, Antti Lindtman, Ville Skinnari, Krista Kiuru ja Sirpa Paatero. Eurooppaministerin salkku istuisi Tuppuraisen käteen, sillä hän on profiloitunut EU-asioissa suuren valiokunnan varapuheenjohtajana. Krista Kiuru puolestaan on sukeltanut sote-uudistuksen syövereihin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jonka tulehtunut työilmapiiri nousi toistuvasti otsikoihin viime hallituskaudella.

Valtiovarainministerin salkku vaalien suurimmalle häviäjälle

Perinteisesti käytäntönä on ollut, että toiseksi suurimman hallituspuolueen johtaja ottaa valtiovarainministerin salkun. Viime hallituskaudella Timo Soini (sin.) herätti huomiota tekemällä tästä poikkeuksen ja ottamalla mieluummin ulkoministerin salkun.

Tällä kertaa rahakirstun vartijan rooli on menossa jälleen hallituksen kakkospuolueelle eli keskustalle. Lisäksi keskusta saa Iltalehden tietojen mukaan opetusministeriön toisen ministerin, puolustusministerin, elinkeinoministerin sekä maa- ja metsätalousministerin salkut. Myös Maaseudun Tulevaisuus kertoi eilen, että jälkimmäinen salkku on menossa keskustalle.

Valtiovarainministerin pesti on kova salkku puolueelle, joka oli eduskuntavaalien suurin häviäjä. Keskustan käsiala näkyy myös julkisuuteen vuodetussa hallitusohjelmassa, johon puolue on saanut muun muassa kirjauksen maaseudun elinkeinojen turvaamisesta. Keskusta oli hallitusneuvotteluissa vahvoilla, sillä Rinne oli valmis tulemaan paljon vastaan saadakseen puolueen punavihreiden kaveriksi mukaan Säätytalolle.

Keskustan salkkuja on soviteltu julkisuudessa muun muassa Antti Kaikkosen, Mika Lintilän, Katri Kulmunin ja Hannakaisa Heikkisen käteen. Nykyinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä saattaa jatkaa tehtävässään. Valtiovarainministerin salkkua on spekuloitu ylimenokauden ajaksi myös Juha Sipilälle, joka on ilmoittanut luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta syyskuussa.

Vihreät saamassa ensi kertaa ulkoministerin ja sisäministerin pestit

Ulkoministerin salkku on menossa vihreille, ja se sopisi luontevasti puolueen puheenjohtajan Pekka Haavistolle. Vihreät saa Iltalehden mukaan myös ympäristöministerin ja sisäministerin salkut. Jako olisi historiallinen, sillä vihreillä ei ole ollut aiemmin sen enempää ulkoministerin kuin sisäministerin salkkua. Vihreiden ministereiksi Haaviston rinnalle voivat nousta tuleva puheenjohtaja Maria Ohisalo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen.

Vasemmistoliitto on saamassa sosiaali- ja terveysministerin sekä opetusministerin salkut, RKP:lle on menossa oikeusministerin sekä pohjoismaisen yhteistyöministerin salkut. Jälkimmäinen salkku on erikoinen, jos se toteutuu sellaisenaan. Aiemmin ministerit ovat hoitaneet pohjoismaista yhteistyötä muiden tehtäviensä ohessa.

Koska hallituspuolueiden johtajat ovat perinteisesti myös ministereitä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ovat käytännössä varmoja ministereitä. Henrikssonille sopisi oikeusministerin salkku, sillä hän on hoitanut tehtävää aiemminkin.