Sipoo varoittaa lapsipornovideoista sosiaalisessa mediassa

Sipoossa on tullut tietoon useita tapauksia, joissa peruskoulua käyvä oppilas on vastaanottanut tai nähnyt videoita, joissa on lapsipornografista sisältöä, Sipoon kunta tiedottaa. Videoiden sisältö saattaa järkyttää.

Tiedotteessa pyydetään huoltajia olemaan valppaana. Heitä kehotetaan keskustelemaan lapsensa kanssa itsemääräämisoikeudesta sekä sosiaalisen median ja internetin sisällöistä ja niiden jakamisesta muille.

Kunnan mukaan ilmiöön on puututtu niin kouluissa kuin kunnassa. Kunta tekee yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa.