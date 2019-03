Sirkka-Liisan Anttilan pitkän uran salaisuus: Kentän kiertäminen, itsensä kehittäminen ja kohtalainen terveys

Eduskunnan jättävät konkariedustajat sanovat yhteen ääneen, että eduskunta on mainettaan parempi talo, jossa maailman murros näkyy. He kehuvat kilvan sekä toisiaan että eduskunnan henkilöstöä.

Konkarit jäävät kaipaamaan kollegoitaan, joiden kanssa he ovat ystävystyneet yli puoluerajojen. Asiat riitelevät, eivät ihmiset.

Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) sanoo, ettei vaihtaisi päivääkään pois, mutta hänellä yksi toivomus, mikä liittyy valiokuntatyöhön.

– Toivon, että valiokunnan kokoukset avataan ihmisille asiantuntijakuulemisten osalta, Anttila sanoo.

Lisäksi valiokuntalaitos pitää uudistaa. Valiokuntia on vaikea saada päätösvaltaisiksi, koska niissä on 17 jäsentä ja useat kansanedustajat istuvat kahdessa valiokunnassa. Aika ei riitä molempiin valiokuntiin.

– Valiokuntien jäsenmäärä on pudotettava 12:een ja kansanedustaja saa istua vain yhdessä valiokunnassa, Anttila ehdottaa.

Enää ei haukuta heti

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoo, ettei hän osaa sanoa, millainen maine eduskunnalla on, mutta monet ovat tulleet kiittämään häntä.

– He ovat pitäneet todella arvokkaana sitä, että meillä on perustuslaki, joka suojaa kansalaisten oikeuksia, ja meillä on perustuslaki, joka estää hätiköityjä yhden eduskunnan tekemiä jyrkkiä linjamuutoksia. Pidän oikein hyvänä sitä, että siinä ovat vaalit välissä ja kansalaiset voivat vaikuttaa asioihin, Lapintie sanoo.

Kari Uotila (vas.) kertoo, että kansanedustajan työtä arvostetaan paljon enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten.

– Tämä näkyy siinäkin, etteivät tänne vierailulle tulevat ryhmät rupea ensimmäiseksi haukkumaan kansanedustajia tai politiikkaa. He ovat kiinnostuneet, mitä täällä tapahtuu ja miten asiat etenevät.

"Miten aika on riittänyt kaikkeen"

Anttila pitää pitkän uransa salaisuutena kolmea asiaa. Yksi on jatkuva yhteydenpito äänestäjiin eli kentän kiertäminen. Toinen on itsensä kehittäminen.

– Väitän, että olen ollut erittäin aktiivisessa yhteiskuntapolitiikan korkeakoulussa, Anttila sanoo ja muistuttaa, että Suomi eli suljetussa taloudessa, kun hän nousi eduskuntaan 1983.

Kolmantena hän mainitsee kohtalaisen terveyden. Hän kertoo ihmetelleensä, miten aika on riittänyt "tähän kaikkeen", kun hän on tyhjentänyt papereita työhuoneestaan. Kaikkeen ehtiminen on vaatinut hyvää kuntoa.

"Aitoa osaamista"

Eero Heinäluomalla (sd.) on kaksi viestiä uusille kansanedustajille. Pärjääminen vaatii ahkeruutta ja asioihin paneutumista. Vähänkään pidemmällä juoksulla ihmiset tunnistavat toisen osaamisen. Kollegoiden arvostus tulee siitä, että edustajalla on aitoa osaamista.

– Jos on osaamista, edustajaa kuunnellaan yli puoluerajojen, Heinäluoma sanoo ja muistuttaa, että oppositionkin edustaja voi vaikuttaa valiokuntatyössä, mutta myös suuressa salissa.

Lisäksi tarvitaan ystäviä ja yhteistyökumppaneita. Jos edustaja ei koskaan kuuntele muita, se kyllä huomataan.