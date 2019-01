Sirkka-kerrostalo on hyvä esimerkki arkkitehtikilpailun onnistumisesta: "Toivottavasti innostaa muitakin Jyväskylän keskustan taloyhtiöitä"

Jyväskylän keskustan täydennysrakentamisen korkeaan laatuun tähtäävän Hannikaisenkadun arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Sirkka”.

Vaikka uusi kerrostalo sijoittuu korttelirakenteen sisälle, se ei jää näkymättömäksi kaupunkikuvassa. Toisaalta valittu voittajatyö ei kilpaile liikaa huomiosta maamerkkirakennuksen eli niin kutsutun Miltonin talon kanssa.

Hotellin ja tavallisia asuntoja sisältävän Miltonin talon kaarevat kattorakenteet tekevät siitä tunnisterakennuksen. Kilpailun voittajaehdotuksessa sen vaikutus näkyy ylimpien kerrosten julkisivun kaariaiheina.

Kilpailulautakunnan mukaan Sirkassa on esitetty tasapainoisin ratkaisu kaupunkikuvallisten tavoitteiden, tontin sisäisten järjestelyjen, asumisen laadun ja kerrosalatavoitteen suhteen.

Neljälle arkkitehtuuritoimiston kutsukilpailun järjestivät rakennuksen toteuttaja AT Hannikaisenkatu Oy yhteistyössä Asunto Oy Hannikaisenkatu 27–29 (Miltonin talo) ja Jyväskylän kaupungin kanssa. AT Hannikaisenkatu Oy on rakennuttajayhtiö, jonka toimitusjohtaja on Järvi-Suomen Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Tomi Nieminen. Aloite täydennysrakentamiselle tuli taloyhtiöltä itseltään.

Uudiskerrostalo on esitetty kilpailutyössä kahdeksankerroksiseksi, mutta lopullinen kerrosluku ratkeaa asemakaavoituksessa, joka käynnistyy seuraavaksi. Tomi Nieminen arvioi, että itse rakentaminen voi ajoittua vuosiin 2020–2021, mikäli sitä edeltävät kaavoitus- ja lupaprosessit sekä asuntomyynti sujuvat mutkitta.

– Markkinatilanne ja kysyntä ratkaisevat sitten, mikä on asuntojen määrä ja koko. Mieluusti teemme siihen perheasuntoja, kertoo Nieminen.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Häyrinen kehuu kaikkia neljää kilpailuehdotusta.

– Kaikki työt olivat näyttäviä, mutta voittajatyö on lähimpänä sitä, mitä taloyhtiö haluaa.

Jyväskylän kaupungille keskustan täydennysrakentaminen on iso tavoite. Määrän lisäksi rakentamiselta halutaan laatua. Kaupunginarkkitehti Leila Strömberg pitää arkkitehtuurikilpailuja Jyväskylässä todistetuksi ja toimivaksi tavaksi löytää uusia ja erilaisia ratkaisuja.

– Toivottavasti kilpailu innostaa muitakin keskustan taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen.

Joka talosta ei ehkä tulla käymään arkkitehtuurikilpailua, mutta Strömbergin mielestä suunnittelijoita on perusteltua haastaa esimerkiksi esittämään vaihtoehtoisa suunnitelmia.

Useita kerrostalokohteita rakennuttanut Nieminen kiittelee kilpailun sujumista ja sen tuottamia hyvin erilaisia vaihtoehtoja. Toisaalta hän kritisoi kilpailuja siitä, ettei kilpailutyön tekijöiden kanssa pääse keskustelemaan etukäteen.

– Kilpailuohjelma on kirjoitettua tekstiä ja kirjoitetun tekstin voi ymmärtää monella tavalla. Itse henkilökohtaisesti haluan aina keskustella suunnittelijoiden kanssa tapaamalla heitä.

Voittajaehdotuksen laati AOR Arkkitehdit Oy:n työryhmänä arkkitehdit Erkko Aarti, Arto Ollila, Mikki Ristola, Kuutti Halinen, Meri Wiikinkoski, Pekka Pohjola ja Benjamin Åkerblom.

