Sirpa, 42, syyllisti itseään ihomelanoomasta: "Sairastuneelle on tärkeää kuulla muiden tarinoita"

Jyväskyläläiseltä Sirpa Yksjärveltä, 42, diagnosoitiin iho­melanooma syksyllä 2011. Pakaran iholla ollut luomi oli muuttunut ja kasvanut. Ensimmäiset muutokset Yksjärvi oli huomannut – mutta ohittanut – jo vuotta aiemmin.

Kun lääkäri teki diagnoosin, melanooma oli jo ennättänyt lähettää etäispesäkkeitä imu­solmukkeisiin. Alkoi hoitojakso, josta tuli kaikkiaan kahden vuoden taistelu. Ensin Yksjärveltä poistettiin luomi ja sen jälkeen imusolmuke nivusista. Leikkaus­ten jälkeen hän sai sädehoitoa, interferonihoitoa sekä muita lääkehoitoja kuten proteiinikinaasin estolääkitystä. Näistä huolimatta syöpä jatkoi leviämistä, ja vaati vielä leikkauksen maaliskuussa 2013.

– Sen jälkeen joku lääkehoidoista alkoi toimia, elimistö heräsi puolustautumaan ja ryhtyi tuhoamaan tautia, kertoo Yksjärvi.

Se oli valtava helpotus, sillä neljän pienen lapsen äiti oli hoitojen aikaan kovilla. Hän kantoi huolta myös lapsista, pienin heistä oli tuolloin vasta 3-vuotias.

Yksjärvi on koulutukseltaan sairaanhoitaja, mutta tunsi tarvitsevansa syövästä valtavasti lisätietoa. Melanoomaan ei ollut sairastunut kukaan suvusta eikä tuttavista.

– Kovasti googlasin asiaa. Nopeasti tärkeäksi tuli myös vertaistuki, jota sain syöpäjärjestöjen ryhmissä. Sairastuneelle on tärkeää kuulla muiden tarinoita, vaikka niissä ei aina hyvin kävisikään. Syöpä on sellainen, että sen kanssa on vain elettävä, Yksjärvi sanoo.

Puhtaat paperit Sirpa Yksjärvi sai hiljattain eli elokuussa 2018. Syövästä ei ollut tutkimuksissa enää merkkiäkään. Siihen saakka seuranta oli ollut tiivistä. Seuranta alkoi, kun hoidot päättyivät vuonna 2013. Ensin Yksjärvi kävi lääkärintarkastuksessa kolmen kuukauden välein, lopulta puolen vuoden välein. Tarkastuksiin kuuluivat tietokonetomografiset kuvaukset, ultraääni-, PET-ku­vaukset sekä verikokeet.

Nyt Yksjärvi on vertaistukiryhmän ohjaaja Keski-Suomen syöpäyhdistyksessä. Hän on myös Suomen Syöpäpotilaat ry:n hallituksen varajäsen. Tulossa on kuun lopussa valtakunnallinen vertaisviikonloppu Jyväskylässä.

Muille sairastuneille hän ha­luaa välittää kokemiansa huojennuksen tunteita. Sairastumisesta ei kannattaisi syytellä itseään tai ryhtyä elämään ikään kuin säästöliekillä, sanoo Yksjärvi.

– Ajatukseni on, että on oltava itselleen hyvä ja elettävä normaalia elämää. Tosi moni kantaa syyllisyyttä vaikkapa lapsena auringossa olemisesta, ja itseänikin syyllistän vähän siitä, että en mennyt ajoissa näyttämään luomea.

Syöpään sairastumisen jälkeen Yksjärvi sanoo ryhtyneensä tekemään uusia asioita. Rakas harrastus on nyt matkustelu.

– En välttele aurinkoa, mutta en grillaakaan, kertoo Yksjärvi hymyillen.