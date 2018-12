Sisä-Suomen poliisin vinkit ennen juhlailtaa: "Massatapahtuma houkuttelee rosvoja"

Sisä-Suomen poliisi on varautunut uuden vuoden juhlintaan normaalia suuremmalla miehityksellä. Luvassa on jälleen paljon töitä, sillä aiempien vuosien tilastojen perusteella hälytystehtäviä on uuden vuoden iltana kaksi kertaa enemmän kuin tavallisena viikonloppuna.

Tyypillisimmät tehtävät ovat poiliisin tiedotteen mukaan huonokuntoisiin päihtyneisiin liittyviä, pahoinpitelyjä ravintoloissa tai kadulla sekä kotihälytyksiä. Myös erilaiset ilotulitteilla aiheutetut vahingot ja häiriöt työllistävät poliisia ympäri Sisä-Suomea. Liikenteen valvonnan painopiste on rattijuopumuksissa sekä liikenneturvallisuutta vaarantavassa ajotavassa, kuten ajonopeuksissa, ohituksissa ja ajoneuvojen etäisyyksissä.

Keski-Suomessa eniten juhlijoita kerääntyy perinteisesti Jyväskylän keskustaan. Poliisi muistuttaa, että näpistelijät käyttävät uuden vuoden kaltaisia massatapahtumia hyväkseen. Juhlijoita kehotetaan pitämään silmällä käsilaukkujaan, kännyköitään ja lompakoitaan. Tarpeeton arvo-omaisuus kannattaa jättää kotiin.

Lisäksi Sisä-Suomen poliisi kehottaa välttämään pankkiautomaatilla asioimista, jos lähistöllä on tunkeilevia sivullisia. Juhlijoiden kannattaa liikkua tutussa porukassa ja välttää vahvaa humalatilaa. Poliisi pyytää myös juhlijoita huolehtimaan siitä, että mahdollisesti kesken illan väsähtävät seurueen jäsenet ohjataan lämpimään ja turvalliseen paikkaan.