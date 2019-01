Sisäministeriö pesee kätensä Keski-Suomen palomiesten uupumisesta: "Emme ole osapuoli"

Keski-Suomen pelastuslaitoksessa kipuillaan työajoista (Keskisuomalainen 19.1.). Toukokuussa 2017 käyttöön otettu kaksivuorotyö on syönyt aikaa palautumiselta, lisännyt uupumista ja heikentänyt ilmapiiriä.

Jyväskylässä ja Äänekoskella palomiesten päivävuorot kestävät nykyisin yhdeksän tuntia ja yövuorot 15. Aiemmin yhtä 24 tunnin työvuoroa seurasi yhteensä 72 tuntia aikaa palautumiselle.

Vuorokautinen 24 tunnin työaika on yhä käytössä valtaosassa Suomen pelastuslaitoksista. Kunta-alan uusi työ- ja virkaehtosopimus mahdollistaa sen, että pelastuslaitoksissa voidaan paikallisella sopimuksella ottaa käyttöön 24 tunnin työvuorot ilman, että tähän tarvitsee hakea poikkeuslupaa aluehallintovirastosta.

Mitä sisäministeriössä ajatellaan pelastuslaitosten erilaisista työajoista, pelastusneuvos, yksikön päällikkö Janne Koivukoski?

Pelastustoimen uudistuksessa sekä strategiassa pyritään lisäämään kansallista koordinointia ja ohjausta myös ministeriölle. Tämä sisältää toimintojen mahdollisimman pitkälle menevän yhdenmukaistamisen valtakunnallisesti. Maakunnat ovat kuitenkin työmarkkina-asioissa yhtä itsenäisiä kuin kunnat, joten tässä suhteessa ei ole tulossa isoja muutoksia.

Ministeriö ei siis aio puuttua työaikakäytöntöihin?

Keski-Suomen akuuttiin tilanteeseen ministeriö ei tule puuttumaan, sillä maakunnan pelastuslaitoksessa noudatetaan voimassa olevia työehtosopimuksia ja muita säädöksiä. Pelastuslaitokset päättävät itsenäisesti toiminnastaan ja palvelujen tuottamisesta. Sisäministeriö ei ole osapuoli virka- eikä työsuhdeasioissa, vaan ne kuuluvat työmarkkinaosapuolille.

Vaikuttaako pelastustoimen uudistus mitenkään työaikoihin?

Hanke vaikuttaa epäsuorasti myös niihin. Uudistuksen tavoitteena on mahdollisimman tehokas pelastustoimi, jossa on hyvinvoiva henkilöstö. Tähän tavoitteeseen päästään vain kaikkien yhteistoiminnalla ja yksi toimija on ministeriö. Keski-Suomessa yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi lienee muodostunut se, että aktiivityötä ei ole määritelty valtakunnallisesti. Koska työehtosopimukset eivät kaikilta osin ole yksiselitteisiä, joutuu työnantaja tulkitsemaan säädöksiä ja kantamaan vastuun päätöksistään.

Keski-Suomessa kaksivuorotyö on muun muassa lisännyt uupumista. Mitkä ovat ministeriön ”lääkkeet” tilanteen kohentamiseksi?

Pelastustoimessa joudutaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi selvittämään erilaisia toimintatapoja. Käytännön toteutuksessa huomioidaan selvitykset ja kokemukset erilaisista järjestelmistä. Mitään valmista ”lääkettä” ei siis ole vielä tässä vaiheessa esittää.

Millaisia kokemuksia ministeriöllä on jaksotyöstä poliisissa ja Hätäkeskuslaitoksessa?

Niissä on havaittu samanlaisia ongelmia siirtymävaiheissa. Pidemmän ajan kuluessa muutoksista on yleensä saatu positiivisia tuloksia.