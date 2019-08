Sisäministeri Ohisalo tarkastelisi peliautomaattien siirtämistä pois kauppojen auloista

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on valmis tarkastelemaan sitä, että peliautomaatit siirretään pois markettien auloista. Hän kertoi kannastaan vihreiden hallitusryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa Porvoossa.

– Veikkauksen monopoliaseman peruste on pelihaittojen torjuminen. Selvitämme sisäministeriössä erilaisia vaihtoehtoja pelihaittojen vähentämiseksi. Itse olen valmis tarkastelemaan peliautomaattien sijoittelua niin, että ne mahdollisesti siirrettäisiin erillisiin tiloihin, joissa olisi myös hyvin vahva tunnistautuminen, että kuka kulloinkin pääsee pelaamaan, Ohisalo linjasi.

Hänen mielestään tunnistautumisen täytyy tulla pakolliseksi kaikkialla, mutta hän ei osannut sanoa, mikä tämän lain valmistelun tilanne ministeriössä on tällä hetkellä. Valmistelu aloitettiin jo edellisen sisäministerin Kai Mykkäsen (kok.) aikana.

Veikkausvoittovaroja saavien järjestöjen toimintaedellytykset täytyy kuitenkin Ohisalon mielestä turvata. Se on hänen mukaansa keskeistä.

Ohisalo sanoi tietävänsä tutkijataustansa ansiosta sen, että moni ylivelkaantunut saattaa päätyä uhkapelien ääreen, jolloin ylivelkaantumiskierre voi entisestään pahentua.

Työ turvapaikkaprosessien sujuvoittamiseksi aloitettu

Ohisalo kertoi myös, että sisäministeriössä on aloitettu työ, jotta turvapaikkaprosessissa havaitut ongelmat saadaan korjattua.

– Esimerkiksi maatietojen keräämistä ja käyttöä kehitetään ajantasaisemmaksi. Palautuksia on tarkasteltava suhteessa ajantasaisimpaan maatietoon, hän painotti.

Ohisalon mukaan sisäministeriön budjettiesityksessä on varattu kuusi miljoonaa euroa Maahanmuuttoviraston ruuhkanpurkuun, jotta turvapaikkaprosessissa pitkään olleet ihmiset saavat tilanteisiinsa ratkaisun.

– On kaikkien etu, että turvapaikkaprosessi on alusta alkaen sujuva.

Hän muistutti hallituksen myös nostavan kiintiöpakolaisten määrää, takaavan paperittomille välttämättömimmän hoidon ja helpottavan perheenyhdistämistä.

"EU-ulkoministerit pohtivat Länsi-Balkania ja EU:n laajentumista"

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa odottavansa elokuiselta EU:n ulkoministerien epäviralliselta kokoukselta muun muassa keskustelua EU:n laajenemisesta.

– Suomen puheenjohtajuuskaudella odotuslistalla ovat Pohjois-Makedonia ja Albania, jotka haluaisivat aloittaa jäsenyyskeskustelut EU:n kanssa.

Haavisto uskoo, että EU-maat vaihtavat jo nyt mielipiteitä, mitä näiden halukkaiden kanssa tehdään, vaikka jäsenyyskeskustelut vievätkin vuosia.

EU:n ulkoministerit kokoontuvat Helsinkiin 29. ja 30. elokuuta.

Lähetystöissä valmistauduttu kirjoittamaan dokumentteja al-Holin leirillä oleville

Haavisto sanoi myös, että al-Holin leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten tilanteessa pallo on nyt leiriä hallitsevilla Pohjois-Syyrian kurdiviranomaisilla.

– Olemme ilmoittaneet kurdiviranomaisille, että suomalaisilla on oikeus palata kotiin silloin, kun heillä on dokumentit kunnossa, ja olemme valmistautuneet lähetystöissämme näitä dokumentteja kirjoittamaan. Tällä hetkellä se on kuitenkin internointileiri, josta ihmiset eivät pääse pois. Samassa tilanteessa ovat muiden EU-maiden kansalaiset, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa hallitus on pitänyt huolta siitä, että Suomen Punainen Risti ja pohjoismainen Punainen Risti voivat toimia leirillä ja tukenut myös järjestöjä, jotka pystyvät leirillä humanitääristä apua antamaan.

– Tällä hetkellä leirissä olevilla ei ole suoraa pääsyä Suomen tai EU:n toimipisteisiin. Käymme siitä kurdiviranomaisten kanssa keskustelua, mikä on heidän suunnitelmansa näiden ihmisten osalta.