Sisäministeri Ohisalo toivoo, että kolme viikkoa Uudenmaan eristämistä riittää

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toivoo, että Uudenmaan eristämistä muusta maasta ei tarvitsisi jatkaa kolmea viikkoa pidempään.

– Terveysviranomaisten meille antama tieto lähti siitä, että tämä kolme viikkoa olisi aika, jonka toivottavasti pitäisi riittää. En tietenkään voi itse lähteä sitä ennustamaan, riittääkö se, hän sanoo STT:lle.

Tarkoituksena on joka tapauksessa pitää liikkumisrajoitus mahdollisimman lyhyenä.

Jatkotarve arvioidaan sen perusteella, miten tautitilanne etenee ja miten rajoittamistoimet vaikuttavat. Myös se vaikuttaa, miten ihmiset noudattavat rajoituksia.

– Toivon, että ihmiset kunnioittaisivat, mitä eri viranomaiset tekevät yötä päivää muiden terveyden eteen.

Maakuntarajan valvonta sitoo myös paljon viranomaisten käsiä. Työntekijät, jotka nyt valvovat rajaa, ovat pois muun muassa rikostutkinnasta ja hälytystehtävistä. Uudenmaan rajojen valvonta vie esimerkiksi satojen poliisien työaikaa ensimmäisinä päivinä.

– Jokainen hälytystehtävä pyritään kuitenkin edelleen tekemään normaalisti. Sen takia virka-apua on pyydetty Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta, Ohisalo sanoo.

Liikkumiskielto Uudenmaan maakunnan rajoilla astui voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Maakuntarajan saa ylittää vain välttämättömästä syystä.

"Vaikeita rajanvetoja luvassa"

Ohisalon mukaan rajatarkastuspisteillä on eittämättä tulossa vastaan vaikeita rajanvetoja siitä, kenellä on oikeus jatkaa matkaa ja kenellä ei. Kentällä olevien poliisien tukena on ministerin mukaan operaatiota johtavan Helsingin poliisin sekä Poliisihallituksen ohjeistus ylitysperusteista.

– Yhdenvertaisuus on aivan keskiössä siinä, mitä poliisi tekee. Kaikki tilanteet raportoidaan.

Lauantaina aamulla rajalta oli käännytetty noin 120 autoa.

Myös julkisissa kulkuvälineissä poliisi voi tiedustella matkustajilta liikkumisen syitä. Voidaanko esimerkiksi bussista jättää matkustaja ulos rajalla, jos hänellä ei ole välttämätöntä syytä päästä yli?

Ministerin mukaan tällaisen tilanteen syntymistä pyritään välttämään siten, että lähtökohtaisesti tarkistukset on tarkoitus tehdä lähtöasemalla.

"Piilopirtille meno ei järkevää"

Oikeustieteilijät ovat kritisoineet sitä, että liikkumisrajoitus asettaa uusimaalaisia vanhuksia suurempaan hengenvaaraan kuin ilman rajoitusta, kun he eivät voi hakeutua eristyksiin vapaa-ajan asunnoilleen muualle Suomeen. Ohisalon mukaan argumentointi on tuttua myös eduskunnasta, jossa on ihmetelty, eikö piilopirtille meneminen olisi tässä tilanteessa järkevää tartunnan välttämiseksi.

– Keskustelussa on unohtunut, että myös piilopirtillä voi tapahtua mitä tahansa onnettomuuksia, mitkä kuormittavat paikallista terveydenhuoltokapasiteettia.

Pahimmillaan tämä on pois niiden hoitamisesta, joilla on akuutteja tarpeita koronaan tai muihin sairauksiin liittyen.

"Jokaista ihmistä ei voi kädestä pitäen ohjeistaa"

Hallitusta ja viranomaisia on kritisoitu siitä, että lentokentille saapuvien matkustajien ohjeistus jäädä karanteeniin ei ole ollut riittävän selkeää. Perjantaina hallitus linjasi, että kaikkien Suomeen ulkomailta palaavien matkustajien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa. Lentokentällä on toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteeniin. Miten kesti niin kauan saada ohjeistus toimimaan?

– Tilannehan on koko maailmalle uusi. Viranomaiset siinä missä poliitikotkin tekevät yötä päivää töitä ja pyrkivät parhaaseen. Täytyy myös sanoa, että jokaista ihmistä ei voi kädestä pitäen viranomainen ohjeistaa.

Pyöräilyä ja unta työn vastapainoksi

Töitä on ministerillä ollut paljon viime viikkoina, mutta tärkeä tavoite ajaa eteenpäin.

– Koen, että pystyn tässä omalta osaltani tekemään jotain sen eteen, että ihmishenkiä säilyisi.

Ohisalo oli lauantaina lähdössä vielä uudelleen Uudenmaan rajalle viranomaisten kuulumisia kysymään. Hän kävi siellä kertaalleen heti yöllä sen jälkeen kun liikkumiskielto astui voimaan.

Ennen sitä hän aikoi kuitenkin ottaa pyörän esiin.

– Jos välillä ehtii vähän nukkua, ja nyt ajattelin lähteä pyörälenkille pitkästä aikaa muutamaksi hetkeksi. Ne auttavat jaksamisessa kyllä, hän vastasi kysymykseen siitä, miten itse huolehtii jaksamisestaan.