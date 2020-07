Sisäministeri Ohisalo toivoo suomalaisten matkailevan tänä kesänä kotimaassa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) suosittelee, että suomalaiset matkailisivat tänä kesänä kotimaassa. Hallitus arvioi taas tänään matkustusrajoitusten purkamista neuvotteluissaan Helsingin Säätytalossa. Keskusteluissa ovat niin sisärajat kuin ulkorajatkin.

– Totta kai suosittelen kotimaan matkailua jo ihan senkin takia, että meillä on hieno maa, josta löytyy monia hienoja reissukohteita. Myös matkailusektori on kärsinyt tosi paljon tänä vuonna ja tulee varmasti kärsimään pidemmän aikaa, Ohisalo sanoi mennessään neuvotteluihin.

Hallitus linjasi kesäkuun lopussa, että sisärajavalvonnasta luovutaan niiden maiden osalta, joissa koronatilanne on hyvä. Kriteerinä on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden. Hyvän tautitilanteen maista tultaessa ei tarvitsisi olla kahta viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Tähän mennessä matkustamista on suositeltu vain Baltian maihin, Tanskaan, Norjaan ja Islantiin. Hallitus on varautunut purkamaan lisää matkustusrajoituksia maanantaista 13. heinäkuuta alkaen, kunhan koronatilanne ei sitä ennen pahene.

Euroopan tautiviraston (ECDC) verkkosivuilla julkaistujen tietojen mukaan hyvän tautitilanteen maita olisivat ainakin Saksa, Italia, Hollanti, Kreikka, Norja, Slovakia, Irlanti, Unkari, Liettua, Kypros, Latvia, Viro, Malta ja Liechtenstein. Tanska ja Islanti ylittivät tiistaina raja-arvon (8/100 000) hienoisesti.

– Totta kai täytyy katsoa myös sen mukaan, mihin suuntaan tauti on kehittymässä. Jos kehitys on selkeästi laskusuuntainen ja jotain päälle kahdeksan, pitää miettiä, onko siinä jonkinlaista joustoa, Ohisalo sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan arvioinnissa katsotaan myös sitä, miten maa tekee koronatestejä. Esimerkiksi Islannissa on yksi maailman tehokkaimmista testausjärjestelmistä.

– Me joudumme varmasti arvioimaan tätä kokonaisuutena. Ensinnäkin objektiivista tautitapausten määrää, trendiä eli onko se nouseva vai laskeva sekä kuinka tehokas on lääketieteellinen testaus eri maissa, Haavisto sanoi.

Marjanpoimijoiden matkustaminen kiinni Thaimaasta

EU-maat ovat koonneet vihreää listaa niistä maista, joissa tilanne on parempi. Jokainen EU-maa päättää kuitenkin itse ulkorajoistaan.

Haaviston mukaan thaimaalaisille oli varattu aiemmin muutaman tuhannen tulijan kiintiö, mutta maa ei päästänyt heitä lähtemään.

– Heidän oma arvionsa oli ensin, että eivät halua Suomeen ja Ruotsiin ketään lähettää. Nyt ovat siellä keskustelua käyneet edelleen.

Haavisto kertoo selvittäneensä Suomen tilannetta suoraan maan ulkoministerille.

– Thaimaa on hyvin tarkka siitä, miten heidän kansalaisiaan kohdellaan.