Sisävesilaiva M/S Tampere ajautui pois reitiltään ja jäi keulastaan kiinni Pyhäjärvellä

Sisävesilaiva M/S Tampere ajautui myöhään lauantai-iltana pois reitiltään ja jäi matalikolla keulastaan kiinni Pyhäjärvellä Akaassa. Aluksen kyydissä oli 19 matkustajaa ja viisi miehistön jäsentä.

Pelastuslaitoksen mukaan henkilövahingoilta vältyttiin.

– Matkustajat ja melkein kaikki miehistön jäsenet on saatu evakuoitua mantereelle pois laivasta. Nyt heitä siirretään linja-autokyydityksellä kohti Tamperetta, kertoi päivystävä päällikkö Jari Nieminen STT:lle kello yhden jälkeen yöllä.

Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen illalla hieman puoli kahdentoista jälkeen. Hämeenlinnasta Tampereelle matkannut laiva oli jostain syystä ajautunut pois reitiltään kapean Jumusensalmen länsipuolella. Poliisi selvittää tapahtumien syytä.

Viialan satamaan hälytettiin ambulansseja ottamaan vastaan evakuoituja matkustajia.

– Ei ole raportoitu mitään poikkeavaa matkustajien kunnosta, Nieminen sanoi.

Päivystävä palomestari Matti Willman kertoi aiemmin illalla, että olosuhteet järvellä ovat hankalat pimeyden ja melko kovan tuulen takia.

"Laiva ei ilmeisesti vuoda"

M/S Tampere on 30-metrinen alus, jolla tehdään muun muassa tilausristeilyjä. Laivassa on ravintola ja kokoustila. Vuonna 1957 rakennettua risteilijää on M/S Tampereen mukaan entisöity vuosina 2001, 2014 ja 2017.

Pelastuslaitoksen mukaan aluksen kohtalo on epäselvä.

– Laiva ei ilmeisesti vuoda. Sukeltajat ryhtyvät evakuointioperaation jälkeen tarkastamaan, mikä tilanne siellä pohjassa on.