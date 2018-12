Sisukas Pylkönmäki sai Vuoden Kylä 2019 -arvonimen Keski-Suomessa – kyläläiset ovat taistelleet itselleen palveluita ja puolustaneet niitä pontevasti

Sumuisena joulukuun päivänä Saarijärveen kuuluva Pylkönmäki näyttää hiljaisemmalta kuin kylän uuden esittelyvideon kesäisissä tunnelmissa. Valot kuitenkin loistavat hämärässä elämän merkkeinä uudelta koululta, kahdesta kaupasta, vanhusten palvelutalosta ja monista kodeista.

Lähes 850 asukkaan Pylkönmäelle kuuluu nyt hyvää, ja se on paljolti kyläläisten omaa ansiota.

Sisukkaat ja positiivisella tavalla itsepäiset pylkönmäkeläiset palkittiin tiistaina Vuoden Kylä 2019 -arvonimellä Keuruulla. Keski-Suomen Kylät ry perusteli valintaansa muun muassa sillä, että pylkönmäkeläisten sitkeä ja periksiantamaton kehittämistyö on tuonut ja säilyttänyt palveluja kylällä.

Siihen on tarvittu paikallisten ihmisten, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä ja myös Saarijärven kaupungin päätöksiä.

– Näen Pylkönmäen tulevaisuuden valoisana, vaikka kaikista pienistä kylistä väki vähenee. Meillä on hyvät palvelut ja vireä meininki. Täällä on noin 60 yritystä, ja tänä vuonna Pylkönmäelle on syntynyt jo kymmenkunta lasta, kyläyhdistys Pylkön Äänen puheenjohtaja Iida Moisio iloitsee.

Pylkönmäkeläiset ovat puolustaneet pontevasti palvelujaan, kun ne ovat olleet uhattuina.

Pari vuotta sitten kylän koululaiset siirrettiin sisäilmaongelmien vuoksi ahtaisiin väistötiloihin useampaan rakennukseen. Kun koulun tulevaisuus näytti epävarmalta, vanhempaintoimikunta viestitti aktiivisesti koulutyön hankaluuksista kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien suuntaan.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä koululle ja päiväkodille rakennettiin uudet tilat, jonne lapset pääsivät tämän vuoden alussa. Vanhan koulun liikuntasalikin remontoitiin.

– Arvostan uutta, tervettä koulua tosi paljon, viiden lapsen äiti ja Pylkön Äänen hallituksen jäsen Katja Viitanen sanoo.

Koulun pihassa neljäsluokkalaiset Lilja Löytömäki, Otto Lahti ja Janne Kettunen sekä viidesluokkalainen Ilona Moisio kehuvat kouluaan ja Pylkönmäkeä asuinpaikkana. Sählyssä ja pianotunneilla saa käydä omalla kylällä.

– Täällä on mukavan rauhallista. Ei ole suurempaa älämölöä, Kettunen sanoo.

Viime syksynä Saarikka lopetti Pylkönmäeltä terveydenhoitajan vastaanoton, ja samalla terveysaseman kiinteistö jäi tyhjäksi. Kylälle järjestyi kuitenkin palvelupiste, jossa otetaan laboratorionäytteitä. Myös lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluja saa omalta kylältä.

Pylkönmäkeläiset nostivat metelin viime keväänä, kun Keskimaa ilmoitti lopettavansa kylältä tappiollisen Sale-myymälänsä keväällä. Nyt siellä on vierekkäin kaksi kauppaa: Pylkön Jätti sekä Tarmo-kauppa Evästupa, josta saa myös muun muassa lounasruokaa sekä postin ja Matkahuollon palveluja.

Helga Lehmann muutti Saksan Hannoverista Pylkönmäelle asumaan 21 vuotta sitten ja on yhä tyytyväinen.

– Täällä on paljon metsiä, järviä ja ystäviä. On hyvä, että täällä saa käydä kaupassa, Lehmann sanoo.

Kyläläisille ja mökkiläisille tärkeitä palveluja ovat myös polttoaineiden kylmäasema, apteekki sekä autokorjaamo. Kulttuuriakin harrastetaan. Kylällä on kuoroja niin aikuisille kuin lapsille, ja Pääjärven nuorisoseuran näytelmät ovat vetäneet hyvin yleisöä.

– Ja onhan meillä oma kansanedustaja ja piispakin, joita näkee usein kylällä, Viitanen muistuttaa.

Totta. Saarijärven Kalmarissa asuva kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) varttui Pylkönmäellä, ja emerituspiispa Eero Huovinen mökkeilee siellä.