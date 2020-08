Skopjesta Turkuun tulleessa koneessa oli 24 koronatartunnan saanutta – koronatestaukset Helsinki-Vantaalla aloitettu

Lauantaina Skopjesta Turkuun tulleessa koneessa oli 24 koronatartunnan saanutta. Matkustajia oli kaikkiaan 157. Asiasta kertoo Turun kaupungin edustaja.

THL:n Mika Salmisen mukaan riskimaihin on matkustettu suositeltua laajemmin. Tässä korostuu varsinkin Balkanin alue. Matkustusreittejä on ollut sekä suoria että Schengen-alueen kautta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla joitain satoja matkustajia on testattu ja joillakin on todettu tartunta.

Ministeri Krista Kiurun mukaan koronatartunnat ovat lisääntyneet viime viikkoina. Tartunnat keskittyvät kahdelle reitille. Terveysturvallisuusviranomaiset ovat päättäneet testata Bukarestista ja Skopjesta tulleet matkustajat.

Kiurun mukaan lisätoimia tarvitaan tartuntojen ehkäisemiseksi. Selvitetään, voidaanko lentoja riskimaista estää. Lentoyhtiöt joutuvat ilmoittamaan, kuinka paljon oneessa on riskimaista tulevia transitmatkustajia.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkytön mukaan huomenna aamulla saapuu lento suuren koronariskin maasta Romaniasta. Koronatestaus lentokentällä tulee kuitenkin vielä olemaan vapaaehtoista.