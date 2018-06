Soini: Trumpin ja Putinin tapaaminen Helsingissä on tunnustus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) katsoo, että Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä on tunnustus Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle kokonaisuudessaan.

Soinin mielestä uutinen on myönteinen ja kertoo siitä, että Suomella on hyvät suhteet molempiin maihin ja että Suomeen luotetaan.

– Kun Suomi valikoitui tapaamispaikaksi, niin tiedetään että meiltä homma hoituu, me osaamme näitä järjestää ja olemme luotettava ja pitkäaikainen kumppani, Soini sanoi STT:lle torstaina eduskunnassa.

Tieto tapaamisesta on nostattanut myös kriittistä keskustelua siitä, onko Suomelle todella niin myönteinen asia isännöidä tapaamista. Esiin on nostettu muun muassa Donald Trumpin ja Vladimir Putinin suhtautuminen Suomelle tärkeisiin kansainvälisiin järjestöihin ja monenkeskiseen yhteistyöhön.

Soini sanoo, että on osapuolten asia, mitä he keskenään sopivat ja millä tavalla he tulevat toimeen. Hänen arvionsa mukaan maailman tilanne on nyt niin vaikea, että keskustelu ylipäänsä on hyvästä.

– Suomen asemasta ei sinänsä ole mitään epäselvää. Suomi on länsimaa ja Euroopan unionin maa, ei mikään maa harmaalla vyöhykkeellä, Soini sanoi.

Soinin mukaan nyt alkaa kova työ, jossa katsotaan läpi kaikki mahdollinen järjestelyistä muun muassa logistiikkaan, liikenteeseen ja turvallisuustekijöihin liittyen.

– Uskon, että koko maailman katseet ovat kyllä Helsingissä 16. heinäkuuta ja jo vähän ennen. Nyt kannattaa kyllä varata hotellihuoneet sille päivälle, kohta on kiire.