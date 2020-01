Soini ennustaa kirjassaan: Populisteille avautuu lisää mahdollisuuksia, myös Suomessa

Perussuomalaisten perustaja ja pitkän linjan johtaja Timo Soini on julkaissut kirjan populismista. Meheviä poliittisia paljastuksia kirjasta on turha hakea. Hän ei käy läpi esimerkiksi kauttaan ulkoministerinä vuosina 2015–2019, perussuomalaisen puolueen hajoamista perussuomalaisiin ja sinisiin tai Juha Sipilän (kesk.) hallituksen eroa viime vuoden keväänä.

Varsinainen muistelmateos on kuitenkin tulossa. Soini kertoo STT:lle, että teoksessa on tarkoitus käsitellä etenkin hänen ulkoministeriaikaansa. Julkaisuajankohtaa hän ei varmaksi osaa sanoa.

Uusi teos toimisi jatkona Peruspomo-nimiselle muistelmateokselle (WSOY), jonka Soini kirjoitti vuonna 2014. Siinä hän kuvaili suorasukaisesti puolueen johtamisen vaikeutta ja valotti, miten jytky eli perussuomalaisten eduskuntavaalivoitto vuonna 2011 tehtiin.

Tuoreessa reilun sadan sivun pituisessa kirjassaan Populismi hän analysoi populismia Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja kertoo samalla omaa tarinaansa populistipoliitikkona. Populismin on kustantanut KAKS eli Kunnallisalan kehittämissäätiö, joka rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

"Populistit pystyvät kuromaan kuilua eliitin ja muun maan välillä"

Soini johti perussuomalaisia vuodesta 1997 alkaen ja nosti puolueen politiikan marginaalista jytkyn kautta suureksi puolueeksi. Soini sanoo kirjassaan, että populismi lähti Suomessa uuteen nousuun jytky-vaaleista 2011.

– Perussuomalaiset ovat onnistuneet siinä, missä varsinainen "maalaisliitto" eli keskustapuolue ei koskaan ole onnistunut, eli olemaan sekä maaseudun että kaupunkien puolue, hän kirjoittaa kirjassaan.

Tämän on Soinin mukaan tehnyt mahdolliseksi se, että perussuomalaiset on puhunut suomalaisesta elämäntavasta, ei pelkästään rahasta. Hänen mukaansa perussuomalaisten menestyminen on myös seurausta siitä, että sillä on ollut kyky puhutella kansaa sellaisilla kysymyksillä, joista muut eivät ole halunneet puhua tai ovat halunneet suoranaisesti vaieta.

Populistit pystyvät puhuttelemaan työväenluokkaa kuromalla umpeen kuilua pääkaupungin eliitin ja muun maan välillä. Hän mainitsee muun muassa Donald Trumpin nousun Yhdysvaltain presidentiksi.

– Donald Trump tuli valituksi anti-Clintonina, koska demokraatit näyttäytyivät rannikkojen, eliittien ja vähemmistöryhmien asianajajina eivätkä enää perinteisten duunareiden puolustajina, hän kirjoittaa.

Soinin mukaan populismin noustessa vasemmisto radikalisoituu, menee vasemmalle ja liukuu identiteettipolitiikkaan asettaessaan erilaiset marginaaliryhmät etusijalle perinteisen työväenluokan enemmistön sijasta.

– Identiteetti- ja ilmastoasioihin keskittyvä politiikka vie vasemmistoa edelleen vasemmalle ja avaa populisteille uusia mahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa. Suomessa kehitys on menossa samaan suuntaan.

Soini jättäytyi sivuun keväällä

Soini halusi itse Suomen johtavaksi populistiksi, ja sellainen hänestä tuli. Hän julistautui jo Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) aikana itse populistiksi. Perussuomalaiset perustettiin vuonna 1995 SMP:n pohjalta.

– Katsoin, että populistin leimaa ei pidä pelätä, kun sen jokainen vanhoja puolueita arvosteleva puolue tai henkilö joka tapauksessa otsaansa saa.

Soinin mukaan hänen poliittisen uran paras päivä oli, kun hänet valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuonna 2003.

– Ensimmäinen kultamitali on se paras.

Viime huhtikuussa Soini ilmoitti jättävänsä politiikan.

– Minä lähden politiikasta. Hyväntuulisena, hyvillä mielin, hän totesi keväällä.

Hän toimii kuitenkin edelleen Espoon kaupunginvaltuutettuna viidettä kautta.