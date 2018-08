Soini nosti Afrikan Suomen ulkopolitiikan kärkihankkeeksi – "Afrikka on lähinaapurimme"

Euroopan ja Suomen ulkopolitiikan merkittävät haasteet ovat ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan tällä hetkellä Afrikassa. Taustalla on Eurooppaan suuntautuva muuttopaine, mutta suurlähettiläspäivillä puhunut Soini halusi myös muistuttaa maanosan tarjoamista mahdollisuuksista.

– Meillä ei ole enää varaa olla panostamatta Afrikkaan -- Afrikan geopoliittinen asema ja mahdollisuudet on vihdoin tunnustettava, Soini sanoi.

– Afrikka on lähinaapurimme.

Soinin mukaan konflikteista ja huonosta hallinnosta kertovien uutisten varjoon jää se, että puolet maailman nopeimmin kasvavista talouksista sijaitsee juuri Afrikassa.

Nuorisossa on valtava potentiaali, mutta Afrikan nuoret lähtevät liikkeelle, jos heillä ei ole työpaikkoja ja tulevaisuudennäkymiä.

– Olen tiivistänyt asian niin, että meidän on valittava joko ihmiset tai tavarat, Soini sanoi.

– Eurooppaan suuntautuva muuttoliike on saatava hallittuihin uomiin, siihen ei ole nopeaa ratkaisua.

Soinin mukaan hyvin toteutettu kehitysyhteistyö on tässä yksi väline, samoin vakauden edistäminen. Tärkeintä on kuitenkin taata Afrikan maille reilu kohtelu maailmanmarkkinoilla ja edistettävä niiden integroitumista maailmantalouteen. "Kauppaa avun sijaan" on Soinin afrikkalaisjohtajilta kuulema viesti.

– Haastankin Suomen elinkeinoelämän kanssamme pohtimaan, millainen toimija voimme olla Afrikan kasvumarkkinoilla, Soini sanoi.

Omalta osaltaan Soini kertoi "elävänsä niin kuin opettaa" lähtemällä lokakuussa kiertomatkalle Afrikkaan.

"Altavastaaja" Venäjä tarvitsisi yhteistyötä

Turvallisuuspolitiikan osalta Soini ei näe Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun arvostelemassa Suomen tiiviissä Nato-yhteistyössä mitään arveluttavaa.

– On turhaa yrittää maalata Naton toimintaa provokaatioksi, kun se puolustusliittona vastaa Venäjän voimapolitiikkaan, Soini linjasi.

Hänen mukaansa Krimin anastamisen tuomitsemisesta ei tingitä mutta toisaalta Venäjälle ei myöskään pidä kääntää selkää. Yhteistyö Euroopan kanssa olisi Soinin mukaan eniten Venäjän oman edun mukaista.

– Jos Venäjää tarkastellaan globaaleja ajureita varten, niin se on altavastaaja – heikkenevä talous, supistuva väestö, ja teknologian alalla sen kärki on kapean sotilaallinen. Näitä perusongelmia se ei ratkaise yksin, Soini totesi.

– Mutta yhteistyö edellyttää muutosta. Venäjän pitää noudattaa pelisääntöjä, ministeri muistutti.

Aiemmin EU:sta kaikkien ongelmien lähteenä puhunut Soini myönsi unionin olevan nykyään Suomen kannalta tärkein turvallisuusyhteisö.

– Olen viimeisen kolmen vuoden aikana itsekin joutunut muuttamaan aikaisempaa arviotani EU:n turvallisuuslisästä, Soini sanoi suurlähettiläille.

Suomelta Soini kuitenkin kaipaa aktiivista omiin etuihin perustuvaa Eurooppa-politiikkaa, joka ei pyöri vain EU:n neuvostojen asialistojen ympärillä. Erilaiset ryhmittymät ja kahdenvälisyys korostuvat nyt EU:ssa.

– Meillä tulee olla omat kansallisiin intresseihin perustuvat kannat, joiden taakse pyrimme saamaan kumppanit EU:ssa, Soini sanoi.