Soini tapaa Brysselissä EU-maiden ulkoministereitä – mukana Suomesta myös Urpilainen

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on kutsunut EU-maiden ulkoministerit tänään aamiaiselle Brysselissä pohtimaan rauhanvälitystä.

Brysselissä järjestetään tänään EU:n ulkoministerikokous. Usein jokin jäsenmaista järjestää virallisen kokouksen kylkeen oheisohjelmaa, ja tänään mahdollisuuteen tarttui Suomi.

Virkamieslähteen mukaan paikalle odotetaan noin puolta EU:n 28 ulkoministeristä sekä korkeaa edustajaa Federica Mogherinia.

Tarkoituksena on keskustella rauhanvälityksestä ja konfliktien ehkäisemisestä varsinkin Afrikassa, ja mukana on afrikkalaisia nuorisoedustajia.

Suomesta paikalla on myös kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.), joka on ulkoministerin nimittämä rauhanvälityksen erityisedustaja. Hän on hoitanut tätä palkatonta tehtävää vuodesta 2017.

Ulkoministerikokouksessa ministerit puivat muun muassa ulkovaltojen vaalivaikuttamista. Jäsenmaat ovat perustamassa tietojenvaihtokanavan, jota pitkin maat voivat kertoa havaitsemistaan vaikutusyrityksistä. Myös disinformaation tunnistamiseen ja analysointiin on esitetty lisää rahaa.