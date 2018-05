Soininvaara: Kalliiden asumiskustannusten tulisi näkyä alueellisina palkkaeroina

Osmo Soinivaaran mielestä korkean osaamisen elinkeinojen kasvu yliopistokaupungeissa on koko maan kannalta myönteinen asia, jota tulee edistää eikä jarruttaa. Soininvaaran mielestä on kuitenkin vältettävä tilanne, että tulevaisuudessa on vain yksi menestyvä kaupunkiseutu. Muiden kaupunkien toimintaedellytyksiä on Soininvaaran mukaan kohennettava niille ominaisilla elinkeinoaloilla.

Näkyvä vihreä kaupunkipolitiikan keskustelija Osmo Soininvaara ja keskustataustan omaava MTK:n ex-puheenjohtaja Esa Härmälä ovat kirjoittaneet EK:n toimeksiannosta kaupungistumisraportin. Härmälän ja Soininvaaran näkemysten lisäksi raportti sisältää EK:n linjauksia kaupunkipolitiikkaan.

Raportissa Soinivaara listaa toimenpiteitä kaupungistuvaan Suomeen, joista monia hän on nostanut aiemminkin esille. Soininvaara esittää muun muassa, että kalliiden asumiskustannusten tulisi näkyä alueellisina palkkaeroina, jolloin asumistuen rooli vähenisi. Tämä tukisi Soininvaaran mukaan suhteellisen edun periaatteen hengessä niiden työpaikkojen sijoittumista muihin kaupunkeihin, joiden ei ole välttämätöntä sijaita yliopistokaupungeissa.

Soininvaaran mielestä monet syyt puoltavat alueellisia palkkaeroja asumistuen sijasta. Soininvaara kirjoittaa, että muutosta ei kuitenkaan voi tehdä yhdessä yössä, koska asunto- ja työmarkkinoiden sopeutumiselle on annettava aikaa.

Suuri osa Suomen kaupungeista ei kasva

Härmälä muistuttaa raportissa, että on väärin sanoa, että kaupungit kasvavat. Suuri osa Suomen kaupungeista ei kasva tai kasvaa vain marginaalisesti. Härmälä listaa raportissa teesejä aluepolitiikkaan. Härmälän mukaan yhteiskunnallisena tavoitteena tulee pitää sitä, että kasvu kohdistuu Suomessa yliopistokaupunkeja laajempaan kaupunkien ja kuntien joukkoon.

Pienet ja keskisuuret kaupungit tulee nostaa aluepolitiikassa nykyistä keskeisempään asemaan. Hänen mielestään voimakkaimmin kasvavilla alueilla on pyrittävä tonttimaan ja asuntojen ylitarjontatilanteeseen.

EK: Erityisesti raideliikenneinvestointeja kasvatettava selvästi nykytasoltaan

Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä seuraavan hallituksen on otettava kaupunkipolitiikka yhdeksi kärkihankkeeksi Suomen talouden menestyksen takaamiseksi.

EK:n mielestä Suomi tarvitsee pääkaupunkiseudun lisäksi useita muita menestyviä kaupunkiseutuja. Samalla pääkaupunkiseudun erityisasema on tunnustettava. EK:n mukaan Helsingin menestys ei ole keneltäkään pois vaan tuo kaikille lisää. EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan tarvitaan nopeampia liikenneyhteyksiä kaupunkialueiden välille, jotta useiden kaupunkien elinvoima voidaan varmistaa.

– Erityisesti raideliikenneinvestointeja on kasvatettava selvästi nykytasoltaan. Minimitavoitteena olisi pidettävä vähintään 600 miljoonan euron liikenneväyläinvestointeja vuosittain, sanoo Häkämies.