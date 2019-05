Soita hätäkeskukseen, jos näet tämän naisen – kadonnutta muistisairasta etsitään Vaajakoskella

67-vuotias nainen on kadonnut Jyväskylän Vaajakoskella. Muistisairas nainen on ollut kateissa maanantai-illasta lähtien. Viimeinen havainto naisesta tehtiin noin kello 23, jolloin hän oli kotonaan Vaajakosken keskustassa Vesmannintiellä.

Katoaminen havaittiin maanantaiaamuna, jonka jälkeen häneen ei ole saatu yhteyttä, eikä poliisi ole naista lähietsinnöissä löytänyt.

Kadonnut on 160 senttiä pitkä, hoikka ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Hän on pukeutunut tummaan takkiin, sinipohjaiseen kukalliseen puseroon ja mustiin kenkiin. Hänellä on mahdollisesti mukanaan kassi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta hätäkeskukseen numeroon 112.