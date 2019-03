"Somessa ei kerrota olosuhteita" Turisti voi yllättyä Lapin vaikeista oloista – turvallisille seikkailuille olisi tilausta

Kylmyys, liukkaus ja ohjeistuksen puute voivat tulla monelle Lapissa käyvälle turistille yllätyksenä. Ulkomaalaisturistien omatoimimatkailu on lisääntynyt Lapissa, eivätkä kaikki tiedä, millaisiin oloihin ovat tulossa, kertoo Luonnonvarakeskuksen eli Luken erikoistutkija Seija Tuulentie.

Tuulentien mukaan omatoimimatkailijat hyötyisivät matalan kynnyksen seikkailumahdollisuuksista, sillä kaikilla matkailijoilla ei ole tarvittavia erätaitoja. Myös monien retkioppaiden nykyistä parempi eräosaaminen edistäisi matkailijoiden turvallisuutta, Tuulentie sanoo.

Omatoimimatkailijat tarvitsevat lisää ohjeistusta

Erityisesti yksin reissaavat seikkailumatkailijat tarvitsisivat Tuulentien mukaan lisää ohjeistusta. Kysyntää olisi myös niin sanotulle "soft adventurelle", jossa matkailijat saisivat nauttia seikkailusta turvallisesti ja matalalla kynnyksellä, ilman vaatimusta kovinkaan kummoisista erätaidoista tai varusteista.

Sosiaalinen media tarjoaa monelle matkailijalle inspiraatiota – mutta jotain oleellista voi jäädä puuttumaan.

– Somessa ei yleensä kerrota olosuhteita, Tuulentie sanoo.

Hän kertoo esimerkin Norjasta: Trolltunga-nimisestä kallionkielekkeestä tuli sosiaalisen median myötä himoittu matkakohde, mutta monelle tuli yllätyksenä, että sinne pitää vaeltaa 20 kilometriä.

– Täällä Rovaniemellä Kemijoki on ilmastonmuutoksen seurauksena sula pitkään, Tuulentie sanoo. Moni kävelee jäälle tajuamatta vaaraa.

Vuoden luontokuvan perässä sulalle

Pulaan joutuvat turistit ovat tuttu ilmiö Inarin luontokeskuksessa Siidassa työskentelevälle asiakasneuvojalle Kirsi Mansikka-aholle.

– He menevät [aina sulalle] Juutuanjoelle tavoitteenaan ottaa vuoden luontokuva, kertoo Mansikka-aho.

Moni palelee tai yllättyy liukkaudesta eikä osaa suunnitella matkareittiään.

Siidassa käyvät asiakkaat kertovat yleensä hankalista tilanteista itse. Inarin kunta onkin laatinut matkailijoille monikielisen esitteen, jonka otsikko on Travel safety in the Arctic nature of Lapland. Siinä muun muassa kehotetaan pysymään merkityillä reiteillä ja retkeilemään mieluiten opastetusti.

Paikallisia asukkaita on vaivannut viime vuosina se, että matkailijat saapuvat heidän pihoilleen ja valokuvaavat esimerkiksi ikkunoista sisään. Jotkut tulevat kyliin ilman etukäteen varattua majoitusta.

– Arjen ilmiöt tietysti kiinnostavat matkailijoita yhä enemmän, Seija Tuulentie sanoo.