Sonja Punnalan puhe Sotaveteraaniviikon päätösjuhlassa Jyväskylässä 18.3.2018

Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat, hyvä juhlayleisö,

On suuri kunnia päästä tapaamaan teitä tänään. Usein meille nuorille veteraanit saattavat tuntua hieman etäisiltä henkilöiltä, koska harvalla meillä on mahdollisuus päästä kunnolla juttelemaan teidän kanssanne ja tutustua teihin. Kuitenkin uskon puhuvani kaikkien nuorten puolesta kun sanon, että kiitollisuus ja ihailu teitä kohtaan on sanoinkuvaamaton.

On synkkää kuvitella, miten itse reagoisin, jos minun tulisi nyt lähteä lotaksi sotaan ja hyvästellä ystävät vailla varmuutta omasta tai heidän kotiinpaluustaan. On vaikeaa kuvitella siihen tilanteeseen joutumista, ja vielä vaikeampaa kuvitella minkälaista, ja miten vaikeaa se on teille mahtanut olla. Osa teistä on varmaankin ollut sotaan lähtiessä minun ikäiseni, viittä vaille täysi-ikäinen nuori, jolla on ollut samoja huolen ja ilon aiheita kuin minullakin, kuten epävarmuus tulevaisuudesta, ystävien tuoma ilo ja arjen mukanaan tuoma uupumus.

Olette kokeneet jotain sellaista, mitä oikein kukaan minun ikäiseni ei osaa edes kuvitella. Minun ikäpolvellani ei ole mitään yhteyttä sota-aikoihin, joten on vaikeaa yrittää ymmärtää läpi käymiänne aikoja. Pystymme vain oppimaan sota-ajasta koulussa ja isovanhemmiltamme, mutta omakohtainen kokemus sodista meiltä puuttuu kokonaan.

Toisaalta, kaikki ympärillämme on sen ansiota, että te olette taistelleet meille itsenäisen Suomen, maailman parhaan maan. Minun on turvallista käydä koulua joka päivä, ja tiedän maamme terveydenhuollon pelaavan silloin kun sen tarvitsee. Olen osa vahvaa yhteiskuntaa, jota tukee yhdessä sovitut lait ja pystyn hyvillä mielin luottamaan siihen, että jääkiekkojoukkueemme pääsee

MM-kisojen mitalipeleihin asti, ainakin yleensä. Tämän kaiken mahdollistaa vahva graniittinen peruskalliomme, oma valtio.