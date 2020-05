Sorsienruokintaretket muuttuivat tapaamisiksi kontissa – 80-vuotias Olavi Hasunen kohtasi hoivakodissa asuvan puolisonsa ensi kertaa viikkoihin

Kun valtiojohto kielsi koronaviruksen vuoksi vierailut vanhusten hoitolaitoksissa maaliskuun puolivälissä, helsinkiläisen Olavi Hasusen ja hänen hoivakodissa asuvan vaimonsa tapaamiset loppuivat kuin seinään.

Ennen tapaamisrajoituksia pariskunnalla oli tapana käydä viisi kertaa viikossa puolen tunnin mittaisella ulkolenkillä, jonka aikana he ruokkivat sorsia hoivakodin lähistöllä sijaitsevalla lammella.

– Vaimo katsoi niin terävästi niiden ruoansyöntiä ja liikehdintää, että minäkin sain siitä voimaa, 80-vuotias Olavi Hasunen kertoo.

Kaija-vaimolla todettiin viisi vuotta sitten vaikea sairaus, ja hänen kuntonsa on pikku hiljaa heikentynyt. Hasunen toimi useita vuosia omaishoitajana, mutta lopulta voimat alkoivat ehtyä. Lasten kanssa pohdittiin, että jotain on tehtävä, ja lopulta 77-vuotias Kaija muutti helsinkiläiseen Wilhelmiina-hoivakotiin viime vuoden heinäkuussa.

Tapaamisrajoitusten alettua Olavi Hasunen on soittanut lähes kahden kuukauden ajan joka päivä hoivakodin hoitajille ja kysynyt vaimon kuulumiset. Ne tulivat hoitajilta siksi, että vaimo ei enää puhu.

Konttiin rakennettu tapaamistupa

Perjantaina iltapäivällä Hasunen näki pitkän tauon jälkeen puolisonsa, tällä kertaa lasin takaa. Wilhelmiinan pihaan on hankittu niin sanottu tapaamistupa, joka on rakennettu konttiin. Vierailijalle ja hoitokodin asukkaalle on omat sisäänkäynnit, ja kontin keskellä on ikkunallinen seinä. Asukas ja hänen läheisensä voivat keskustella sisälle asennettujen äänentoistolaitteiden avulla. Tapaamisen jälkeen kontin molemmat puolet desinfioidaan.

Kun vaimo oli tulossa tapaamiseen ja astui hoivakodista ulos, hän katsoi miestään sillä silmällä, että kyllä tässä toisemme tunnetaan. Kyyneleitä ei kuitenkaan tullut, Hasunen kuvaa ensimmäistä kohtaamista viikkoihin.

– Sen jälkeen kun poikkeustila tuli voimaan, hänen kuntonsa ei ole ainakaan huonompaan suuntaan mennyt. Kun näin hänet nyt ensimmäistä kertaa, hän oli sanotaanko nyt lainausmerkeissä ihan pirteän oloinen.

Vanhainkodeissa pohditaan parempia tapaamismahdollisuuksia

Tapaamiskontteja ja muita järjestelyjä vanhusten ja heidän omaistensa tapaamisten helpottamiseksi mietitään eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Hyvinkäällä sijaitsevassa Veteraanitalossa avautuu tapaamiskontti lauantaina, ja tapaamisvarauksia on tehty jo pitkästi seuraavalle viikolle.

Hoivayhtiö Esperistä kerrotaan, että kontteja ei vielä ole käytössä, mutta äitienpäiväksi kaikkiin yhtiön Saga-palvelutaloihin tulee käyttöön niin sanottuja treffi-ikkunoita. Hoivakotiin on järjestetty rauhallinen nurkkaus, jossa asukas on sisätiloissa ja omainen ulkona ikkunalasin takana. Keskustelut hoituvat puhelimitse, ja ikkunan ympäristö sisustetaan molemmin puolin viihtyisäksi. Tapaamiskontin tapaan myös treffi-ikkunalle varataan aika.

– Omaisten huolet on kuultu. Korona pitkittyy, joten ymmärrämme hyvin tämän tarpeen. Lähiaikoina hoivakoteihin on tulossa lisää turvallisia tapaamismuotoja asukkaille ja heidän läheisilleen, sanoo Esperiin kuuluvien Saga-palvelujen liiketoimintajohtaja Heini Pirttijärvi.

Mehiläisen hoivapalveluista vastaava johtaja Niklas Härus kertoo, että yhtiön on tarkoitus käynnistää pilotti tapaamiskonttia vastaavasta ratkaisusta.

– Tapaamisia pystytään vierailukiellon aikana järjestämään turvallisesti myös hyödyntämällä kotiemme parvekkeita ja myös ikkunalasien kautta, Härus jatkaa.

Välimatkaan täytyy tottua

Tapaaminen kontissa oli Olavi Hasuselle mukava kokemus, ja hän suunnittelee varaavansa tästä lähtien tapaamisajan joka perjantaille.

– Tämä on hyvä tapaamismahdollisuus, mutta meidän tapauksessa, kun hän ei pysty puhumaan, en saa tietenkään mitään palautetta. Siinä mielessä ulkoilu olisi meille parempi.

Hasunen peräänkuuluttaakin hoivakodeissa asuville ja heidän omaisilleen mahdollisuutta turvalliseen ulkoiluun. Sosiaaliviranomaisten pitäisi nyt lyödä viisaat päänsä yhteen, hän miettii.

– Mielestäni ulkoilu on yksi keskeinen asia vanhusten elämänlaadun parantamisessa ja ylläpitämisessä.

Kun seinä erottaa toisistaan lähes 55 vuotta naimisissa olleen parin, moni asia ei enää ole niin kuin ennen.

– On täytynyt tottua siihen, että välimatkaa pitää olla. Ei se siinä mielessä ollut paha juttu. Mutta kun kävimme sorsia ruokkimassa, sain ottaa häntä kädestä kiinni tai paijata hiuksista, niin onhan se ihan toinen tilanne.

Äitienpäiväksi Hasusella ei toistaiseksi ole mitään erityistä suunnitteilla. Yksi asia on kuitenkin varma. Lauantaina hän käy viemässä vaimolleen ison äitienpäiväruusun, jonka hoitaja tulee ottamaan vastaan. Myös hoitajat saavat kukkasia "kiitokseksi kaikesta hyvästä".