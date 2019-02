Sortumisvaarassa olevan Vehkahallin katon putsaaminen alkoi – operaation onnistuminen on vielä mysteeri

Sortumisvaaran vuoksi suljetun, Jyväskylän Kortesuolla sijaitsevan Vehkahallin katolta pyritään pudottamaan lunta ja jäätä lauantaina nosturin avulla. Operaatio alkoi puolenpäivän aikaan.

– Sieltä poistetaan jäätä, jotta painoa saadaan pois, kertoo Sari Leppänen Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy:stä.

Leppäsellä ei vielä puoliltapäivin ollut tietoa, kuinka paljon katolla on lumi- ja jääkuormaa ja miten vaikea toimenpide sen poistaminen on.

– Iltapäivällä päästään näkemään, mikä on todellinen tilanne. Toivottavasti saadaan katto siihen kuntoon, että jalkapalloharrastusta voidaan jatkaa hallissa, Leppänen sanoo.

Vehkahalli suljettiin maanantaina. Ylipainehallin katto on vaarassa sortua katolle kerääntyneen lumen ja jään vuoksi.

Vehkahallissa on lämmitettävä kumirouhe-tekonurmikenttä, joka on käytössä jalkapalloharjoituksissa ja -peleissä. Pelialueen koko on 105 x 68 metriä.