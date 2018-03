Sotaveteraaniviikko päättyy juhlavasti Jyväskylässä

Jo 52. kertaa vietettävän valtakunnallisen sotaveteraaniviikon valtakunnallista päätösjuhlaa vietetään sunnuntaina Jyväskylän yliopiston juhlasalissa.

Juhlahartauden johtaa Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö, juhlapuheen pitää Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö kenraalimajuri Timo Rotonen. Musiikkia tilaisuudessa kuullaan niin Ilmavoimien Soittokunnalta kuin Jyväskylän poikakuorolta.

Sotaveteraaniliiton tervehdyksen tilaisuuteen tuo liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen.

Keskisuomalainen julkaisee kokonaisuudessaan juhlassa pidetyt puheet.

Työ jatkuu

Tänä vuonna Vaasassa 10.3. avatun Sotaveteraaniviikon aikana on erityisesti nostettu esiin sitä, kuinka veteraanijärjestöjen edunvalvontatyö ei ole vieläkään ohi, vaan sitä jatkavat veteraanien tyttäret ja pojat.

– Joukossamme on vielä lähes 14 000 sotaveteraania, heidän keski-ikänsä on yli 93 vuotta. Miehet taistelivat rinta rinnan eikä veljeä jätetty. Nyt tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikille sodan käyneille tarjotaan samat yhteiskunnan edut. Valtio lähetti miehet sotaan ja valtion pitää hoitaa tämäkin elämävaihe, muistutti liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen avajaisjuhlassa pitämässään puheessa.

"Rahan puute on tekosyy"

Veteraanijärjestöt ovat laatineet lakialoitteen, joka turvaisi kaikille veteraaneille ne samat palvelut, jotka sotainvalideille sotavammalain puitteissa on jo taattu.

Liitto harmittelee, että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko tyrmäsi kyseisen aloitteen.

Avajaisten juhlapuheen pitäjä, RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Ann-Maja Henriksson kuitenkin yhtyi puheenjohtaja Heikkisen näkemykseen siitä, ettei rahan puute ole riittävä tekosyy epäkohdan jatkumiselle.

– Tähän ehkä viimeiseen veteraanien iltahuutoon on mielestäni vastattava. Katson, että nyt on löydettävä uutta lisärahoitusta, jotta jokainen jäljellä oleva rintamaveteraani saa tarvitsemansa kuntoutuksen ja avopalvelut. Se on rahallisesti pieni panostus suhteessa siihen kiitollisuudenvelkaan, jota tunnemme rintamaveteraaneja kohtaan, Henriksson muistutti.