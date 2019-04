"Sote on tyyppiesimerkki pirullisesta ongelmasta" – Katainen peräänkuuluttaa kykyä tehdä epätäydellisiäkin päätöksiä

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen peräänkuuluttaa poliitikoilta kykyä tehdä myös epätäydellisiä päätöksiä. Viesti sopii sekä brexit-sotkussa rypeville briteille että sote-sotkua selvitteleville suomalaisille.

– Pitää olla valmis kompromisseihin, ja merkittävimpiin vaikeuksiin on usein tarjolla vain epätäydellisiä ratkaisuja, Katainen sanoi tiistaina Jyväskylässä.

Kataisen mielestä sote-uudistus on tyyppiesimerkki pirullisesta ongelmasta.

– Täydellistä ratkaisua ei ole. Kun ratkaisu löytyy, se avaa uusia ongelmia, mutta nämä toivottavasti ovat pienempiä kuin ne, jos mitään ei tehdä.

Katainen arvioi, että sosiaalinen media on kärjistänyt keskusteluilmapiiriä.

– Kun tviittasin brexitistä, että kyvyttömyys tehdä kompromisseja johtaa totaaliseen pattitilanteeseen, sain palautetta, että kompromissi on vain munattomille politiikoille. Odotetaan, että ollaan yksin oikeassa ja on olemassa täydellinen ratkaisu.

Komissaariehdokkaat ei ehdolle EU-vaaleihin

EU-vaalit pidetään sunnuntaina 26. toukokuuta. Uusi Euroopan parlamentti aloittaa heinäkuussa ja komissio marraskuussa. Katainen ei kannata ajatusta, että Suomen mahdollisten komissaariehdokkaiden pitäisi olla ehdolla EU-vaaleissa.

– Jos meppi valitaan komissioon, se on ok, mutta jos siitä tehdään sääntö, niin silloin liikutaan siihen suuntaan, että komissio ei ole enää riippumaton, Katainen näkee.

EU:n lainsäätäjistä komissio edustaa koko unionin etuja, Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto) yksittäisten EU-maiden hallituksia ja Euroopan parlamentti EU:n kansalaisia.

Katainen ilmoitti jo viime vuonna, ettei ole uudelleen käytettävissä Suomen komissaariksi. Häntä on spekuloitu etenkin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran johtoon, ja hän on myöntänyt kiinnostuksensa.

Jättiponnistus ylittänyt odotukset

Kataisen jättiponnistus komissaarina on ollut Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). Se tarjoaa vieraan tai oman pääoman ehtoista rahoitusta (lainaa, takauksia, sijoituksia) taloudellisesti kannattaviin investointeihin.

Rahoitusta on myönnetty 72,5 miljardia euroa, ja sillä on saatu liikkeelle lähes 390 miljardin euron investoinnit. Tavoitteet ovat ylittyneet.

– Rahasto on toiminut paremmin kuin ajateltiin, Katainen iloitsee.

Suomi on ollut rahaston kymmenenneksi aktiivisin hyödyntäjä. Suomalaisille hankkeille on myönnetty kaksi miljardia euroa, ja potilla on saatu vauhtiin 8,1 miljardin euron investoinnit.

– Tietoisuus rahastosta on yhä liian vähäistä Suomessa ja muualla.

ESIR jatkuu vuosina 2021–2027 InvestEU-ohjelmana. Se kokoaa EU:n rahoitusvälineet yhteen. Tavoitteena on saada liikkeelle 650 miljardin euron investoinnit.