Sote-uudistuksen etenemisestä saadaan luultavasti tänään lisätietoa, kun hallitukselta odotetaan vastinetta perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia muutoksia.

Hallitus toimittaa vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka jatkaa sen perusteella lainsäädännön muokkaamista. Lopputuloksena syntyy mietintö, josta eduskunnan on määrä äänestää. Edessä on vielä niin paljon työtä, että äänestykset lykkääntyvät kesän yli.

Viime päivinä on ollut hieman epäselvää, tuleeko hallituksen vastine heti julki ja kuka sen julkistaa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan hallitus ei välttämättä voi julkistaa vastinetta heti, koska se menee eduskunnalle, jossa asian käsittely on kesken.

– Meillä ei ole ongelmia asian avoimuuden suhteen. Hallitukselle sopii kyllä kantansa julkistaa, jos se vaan on muotoseikkojen puolesta mahdollista, Saarikko sanoi eilen eduskunnassa.

Eri tulkintoja muutosten mittaluokasta

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että valinnanvapauden voimaantuloa tulisi lykätä ja vaiheistaa sekä palveluittain että alueellisesti. Valiokunta vaatii muutoksia myös rahoituslakiin, jotta sote-palvelujen riittävä rahoitus turvattaisiin.

Kolmas iso kysymys koskee niin sanottua EU-notifikaatiota. Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta ei voi ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu siitä, miten malli suhteutuu EU:n valtiontukisääntelyyn. Hallitus on hankalassa raossa, sillä tätä on vaikea saada etukäteen selville.

Hallituksessa ja oppositiossa on ollut hyvin erilaisia tulkintoja siitä, miten mittavia muutosvaatimukset ovat. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on pitänyt muutoksia "juridis-teknisinä" kysymyksinä. Kokoomus on yrittänyt rauhoitella puheita valinnanvapauden vesittämisestä ja puolueen tavoitteiden murenemisesta.

Kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki ja Susanna Koski ovat jo ilmoittaneet äänestävänsä sote-uudistusta vastaan.

Vasemmistossa on korostettu, että kyse on erittäin mittavista muutoksista, jotka vaatisivat vastinetta perusteellisempaa käsittelyä. Oikeuskanslerinvirasto arvioi parhaillaan, tulisiko hallituksen antaa ennemmin täydentävä esitys, joka edellyttäisi todennäköisesti uutta lausuntokierrosta ja hidastaisi siten edelleen sote-uudistuksen käsittelyä.