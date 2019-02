Sote-valiokunnan Kiuru ei suoraan kommentoi, riittääkö aika – Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta lykättävä, jos EU:n kantaa ei pystytä varmistamaan

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ei tuoreeltaan kommentoinut, ehtiikö valiokunta käsittelemään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Kiurun mukaan sote-valiokunnan ensimmäinen sote-uudistusta koskeva kokous pidetään maanantaina kello 11 alkaen.

Kiurun mukaan perustuslakivaliokunnan esille nostamat ongelmat ovat pitkälle samoja, joihin on aiemmin törmätty. Kysymys aikataulusta on Kiurun mukaan syytä esittää hallitukselle.

"Sote-valiokunnassa on edessä valtava työ"

Perustuslakivaliokunta esittää useita muutoksia sote-uudistuksen mietintöluonnoksiin, mutta valiokunnan mukaan muutoksista valtaosaa voidaan luonnehtia valtiosääntöoikeudelliseksi hienosäädöksi.

Valiokunnan mielestä valinnanvapautta on kuitenkin lykättävä, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta ei pysty varmistamaan järjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta.

– Muutokset voidaan toteuttaa eduskunnan sote-valiokunnassa, eikä uutta hallituksen täydentävää esitystä tarvita, sanoi perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) tiedotustilaisuudessa.

Perustuslakivaliokunta edellyttää muutoksia muun muassa maakuntavaalien ajankohtaan, liikelaitoksen palveluvelvoitteeseen, maakuntien rahoitukseen, tietosuojaan ja palvelujen valvontaan. Valiokunta oli lausunnossaan yksimielinen.

RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan lausunnossa on parikymmentä pontta, jotka on korjattava.

– Osa niistä on teknisiä, mutta osa myös sellaisia, jotka vaativat aika paljon jumppaamista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Meillä on kolme viikkoa aikaa ennen kuin istuntokausi loppuu, sote-valiokunnassa on edessä valtava työ, hän sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja, valiokunnan jäsen Wille Rydman uskoo, että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen käsissä on vaativa paletti ja kiire varmasti tulee.

– Sote-valiokunnalla ja eduskunnalla on edessään varsin hikiset viikot, Rydman sanoi tiedotustilaisuudessa.

Asiakassuunnitelma ei oikeudellisesti sitova

Perustuslakivaliokunta on aiemmin linjannut, että kysymystä asiakassuunnitelmasta pitää selkeyttää oikeusvaikutusten ja valitusmahdollisuuksien osalta.

Sote-valiokunta ehdotti sittemmin, että valinnanvapauslain mukainen asiakassuunnitelma laadittaisiin vain laaja-alaisesti palveluja tarvitseville. Valiokunnan mukaan asiakassuunnitelma ei loisi asiakkaalle juridista oikeutta palveluihin eikä se olisi valituskelpoinen hallintopäätös.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien (vas.) mukaan sääntelyä asiakassuunnitelmasta on edelleen täsmennettävä, mutta valitusmahdollisuutta ei tarvitse olla.

– Asiakassuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova eikä luo valitusmahdollisuutta. Sääntelyä asiakassuunnitelmasta on kuitenkin täsmennettävä, Lapintie sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tietosuojasääntely perusteltava paremmin

Yksi koko ajan esillä olleista ongelmista on ollut tietosuoja ja niin sanottu kapitaatiokorvaus, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jonka maakunta maksaa sote-keskukselle ja suunhoidon yksikölle kustakin niiden asiakkaaksi listautuneesta henkilöstä.

Perustuslakivaliokunta vaatii, että tietosuojasääntely on perusteltava paremmin.

– On varmistuttava, että kapitaatiokorvausten maksamismenettely ei johda siihen, että palveluntuottajat tosiasiassa hoitavat ihmisiä eri tavalla riippuen heistä maksettavasta kapitaatiokorvauksesta, valiokunta sanoo.

Esille nousi myös "maku 2" eli maakuntauudistuksen toisen vaiheen lainsäädäntökokonaisuus, jossa säädetään muun muassa valtion lupa- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista.

– Mikäli maku 2 -esitystä ei ehditä käsitellä, on maakuntien rahoitus ja kuntien veroprosentti määriteltävä uudestaan, koska niiden perustana olevat tehtävänsiirrot sisältyvät maku 2 -esitykseen, valiokunta edellyttää.

Valiokunnan mukaan on lisäksi varmistettava. että valvonta pysyy asianmukaisena ja kattavana.

Perustuslakivaliokunta on valmistellut lausuntoaan marraskuusta lähtien. Lausuntoa on odotettu kiihkeästi viime viikon maanantaista lähtien, sillä siitä on kiinni, ehtiikö sosiaali- ja terveysuudistus vielä tällä vaalikaudella suureen saliin päätettäväksi.