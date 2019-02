Sote-valiokunnan oppositio: Hallitus painaa paniikkinappulaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on alkanut jälleen riitely soten kalkkiviivoilla. Valiokunnan oppositioedustajien mukaan valiokunnassa toimittiin tänään tavalla, joka ei täytä hyviä valiokuntatyöskentelytapoja.

Valiokunta äänesti tänään, että valiokunta ei kuule enää ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen vastineista. Äänestys käytiin sillä aikaa, kun puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli puheenjohtajaneuvoston kokouksessa ja varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) johti hänen tilallaan kokousta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen luonnehtii tiedotteessaan menettelyn osoittavan sen, että hallitus painaa paniikkinappulaa. Myös vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogissaan, että ilmeisesti hallitus ei halua asettaa vastineita kriittiseen tarkasteluun.

Hallitus uskoo yhä sote-uudistuksen mahdollisuuksiin

Hallituksessa riittää edelleen uskoa sote- ja maakuntauudistuksen läpimenoon tämän vaalikauden aikana. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi ministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa, että uudistus on pidemmällä kuin koskaan aiemmin ja ettei tässä vaiheessa ole syytä luovuttaa, vaikka aikataulu on tiukka.

– Riittääkö aika? Kahden vaalikauden kansanedustajakokemuksella arvioin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan normaalit kokousajat, joita on kalenteroitu, eivät tähän riitä, mutta sen päätöksen tekee eduskunnan puhemiesneuvosto ja valiokunta, paljonko näitä lisäaikoja tarvitaan, Saarikko sanoi ja korosti, että uudistus on eduskunnan käsissä.

Saarikon mukaan yksi kivi kengässä on se, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaansaattamiseksi on hyväksyttävä tällä vaalikaudella myös niin sanottu maku 2 -kokonaisuus eli maakuntauudistuksen toinen vaihe, johon sisältyy muun muassa valvontaviranomaisen tehtävät. Näin perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Kasvupalvelut on jätetty kokonaisuuden ulkopuolelle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta tekee mietinnön sote- ja maakuntauudistuksen ydinlaeista, mutta toisen vaiheen mietintö on hallintovaliokunnalla, joka tarvitsee lausunnot sote- ja perustuslakivaliokunnilta.

Häkkänen: Julkinen ja yksityinen samalla viivalla

Saarikko esitteli ministerikollegojensa Antti Häkkäsen (kok.) ja Pirkko Mattilan (sin.) sekä alivaltiosihteeri Päivi Nergin ja ylijohtaja Kirsi Varhilan kanssa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettua vastinetta, jossa ministeriöt tarjoavat ratkaisuja perustuslakivaliokunnan osoittamiin uudistuksen pulmakohtiin.

Vastineessa esitettiin odotetusti sote-uudistuksen valinnanvapausongelmaan ratkaisuksi EU:n oikeusvarmuusmenettelyä.

Saarikko ja Häkkänen antoivat ymmärtää, että hallituksen kanta notifikaation tarpeellisuudesta ei sinänsä ole muuttunut, mutta menettely tehdään, koska perustuslakivaliokunta on sitä edellyttänyt.

Häkkäsen mukaan ilmoitusta ei ole aiemmin katsottu tarpeelliseksi, koska uudistuksessa ei rakenneta julkisen palveluntuottajan tukijärjestelmää, eikä siihen sisälly suoria valtiontukielementtejä. Häkkäsen mukaan julkinen tuottaja on lähtökohtaisesti yksityisten palveluntuottajien kanssa samalla viivalla.

– Oikeusvarmuusilmoituksella käynnistetään prosessi, jossa selvitetään, onko tässä järjestelmässä jotain fiksattavaa vai antaako komissio puhtaat paperit, Häkkänen selitti.

Hallituksen mukaan ilmoituksesta ei aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun. Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle.

Vaikutuksia valinnanvapauden aikatauluun

Oikeusvarmuusilmoituksen mahdollinen käyttö on jo herättänyt julkisuudessa kysymyksiä sen toimivuudesta ja vaikutuksesta uudistuksen aikatauluun.

Ministeriöiden aamuisen vastinetiedotteen mukaan valinnanvapauden aikatauluun tulee tarkennuksia. Valinnanvapauden kokeilussa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi jatkua vuoden 2021 loppuun asti. Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin maakunnissa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi maakunta voisi hakea sote-keskusten aikaistettua valinnanvapautta vuoden 2022 alusta alkaen.

Heikkinen: Sote-valiokunta äänesti, että asiantuntijakuulemiset lopetetaan

Kiuru ei ollut paikalla

Sosiaali- ja terveysvaliokunta äänesti keskiviikkona, ettei valiokunta kuule enää ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen vastineista, kertoi varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) STT:lle. Äänestys käytiin sillä aikaa, kun puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli puheenjohtajaneuvoston kokouksessa ja Heikkinen johti hänen tilallaan valiokunnan kokousta.

– Me ollaan kuultu toistatuhatta asiantuntijaa. Tämä ikiliikkuja täytyy jossain vaiheessa pysäyttää ja mennä eteenpäin, Heikkinen sanoi.

Hänen mukaansa valiokunnassa oli tehty kannatettu esitys asiantuntijakuulemisten lopettamisesta jo siinä vaiheessa, kun Kiuru oli paikalla.

Valinnanvapautta kritisoineen hallituspuoluetta edustavan valiokunnan jäsenen Vesa-Matti Saarakkalan (sin.) tilalla äänesti varajäsen Simon Elo (sin.).

– Saarakkala poistui, joten tulin varajäsenenä tilalle normaalilla tavalla, Elo viestitti STT:lle.

Saarakkala kertoi tiistaina vähintään pidättäytyvänsä valiokunnassa valinnanvapauteen liittyvistä äänestyksistä, ja Elo puolestaan kertoi olevansa varajäsenenä käytettävissä.

Kokouksia tarvitaan lisää

Heikkisen käsityksen mukaan puhemiesneuvosto harkitsee, että 5. maaliskuuta ei sote-mietintöjen kohdalla olisikaan takaraja, kuten tähän asti on sanottu. Puhemiesneuvosto ei tehnyt päätöksiä keskiviikkona, mutta keskustelee asiasta jälleen torstaina.

Heikkisen mukaan sote-valiokunta tarvitsee mahdollisesta takarajan venyttämisestä huolimatta lisää aikaa kokouksille. Se tarkoittaisi iltakokouksia ja mahdollisesti myös viikonloppuna kokoustamista.

Heikkisen mukaan asiantuntijakuulemisten lopettaminen ei tarkoita sitä, etteivätkö sote-valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan virkamiehet voisi normaaliin tapaan konsultoida keskenään esimerkiksi epäselvistä kohdista.

– Tässä on tämä notifiointi erityisesti noussut esiin. Me notifioimme nyt tämän järjestelmän eli teemme juuri niin kuin perustuslakivaliokunta edellyttää. Oppositio toivoo vielä rautalankamallia siitä, mitä olemme toteuttamassa ja se on luvattu toimittaa meille pikaisesti.

Valiokunta on koolla jälleen torstaina kello 8.15.

"Käänne tapahtui 12 minuutin aikana"

Kiuru kertoo joutuneensa valitsemaan kahden tulen väliltä ennen äänestystä.

– Jouduin olemaan 12 minuuttia kokouksen lopusta pois, ja tämä käänne on tapahtunut sen kahdentoista minuutin aikana, hän kuvaili äänestystä.-

– Olin puhemiesneuvoston kuultavana sote-aikatauluista, eli eduskunnan ylin johto halusi kuulla, miltä eduskunnan käsittelyaikataulu suhteessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan työkuormaan näyttää.

Kiurun mukaan päätöstä ei tehty kuitenkaan hänen selkänsä takana, vaan asiantuntijakuulemisista ehdittiin keskustella ehkä noin 15 minuuttia työeväiksi ennen kuin hän ja valiokuntaneuvos lähtivät kuultaviksi puhemiesneuvostoon.

Kiurun mukaan virkakanta oli se, että valiokunnan tulisi hallituksen vastineiden pohjalta kuulla heti perustuslakivaliokunnan edustajia siitä, ovatko hallituksen korjausehdotukset perustuslain kirjaimen täyttäviä ja vastaavatko ne niihin huomioihin, joita perustuslakivaliokunnalla oli.