Sote-valiokunta saa maanantaina perustuslakivaliokunnan kannan hallituksen vastineesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee maanantaina perustuslakivaliokunnan arvion hallituksen antamista ratkaisuehdotuksista. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa ja neuvoksia kuullaan sote-valiokunnassa kello 10, sanoi puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.).

– Kuullaan arvio siitä, miten valtioneuvoston vastine täyttää perustuslakivaliokunnan esittämät ponnet ja ne huomautukset, jotka pitää käsitellä, Kiuru sanoi eduskunnassa perjantain kokouksen jälkeen.

Kiurun mukaan sote-valiokunta kokoontuu maanantaina ennen ja jälkeen istunnon.

Perustuslakivaliokunta antoi viime perjantaina lausunnon, jossa se esitti useita ponsia eli muutosvaatimuksia sote-esityksiin. Hallitus vastasi tällä viikolla lausuntoon esittämällä omat ratkaisunsa ongelmakohtiin.

Perjantaina sote-valiokunta keskusteli Kiurun mukaan siitä, voidaanko valiokunnassa aloittaa työjärjestyksen 38 pykälän mukainen menettely, joka olisi yksi mahdollisuus varmistua sote-uudistuksen perustuslaillisuudesta.

– Se liittyy siihen, että jos on aihetta epäillä jonkin asian perustuslaillisuutta niin silloin eduskunnan työjärjestyksen mukaan edustajalla on oikeus vaatia tästä perustuslaillisuudesta arvioita. Ja tältä osin me emme päässeet päättämään.

Oppositio on kantanut huolta ainakin hallituksen valinnanvapauden pelastusrenkaaksi esittämästä oikeusvarmuusilmoituksesta EU-komissiolle. Oppositio on epäillyt, ettei ilmoitus täytä perustuslakivaliokunnan lausunnon edellytyksiä siitä, että EU:n kanta on varmistettava.

Päätös sopeutumiseläkkeistä luopumisesta sinetöitiin

Sote-asioiden lisäksi valiokunta ehti Kiurun mukaan käsitellä muun muassa niin kutsutun toisiolain ja kansanedustajien sopeutuseläkkeen.

– Toisiolaki eli yhteiskunnan toissijaisten tietojen käyttöä koskeva laki sosiaali- ja terveydenhuollossa saatiin valmiiksi, ollaan saatu myös tehtyä tänään päätös, että sopeutumiseläkkeistä luovutaan.

Myös niin sanottua maku 2 -kokonaisuutta koskeva lausunto hallintovaliokunnalle saatiin Kiurun mukaan valmiiksi. Maku 2 on maakuntauudistuksen toinen vaihe, johon sisältyy muun muassa valvontaviranomaisen tehtävät. Perustuslakivaliokunta edellytti, että maakuntauudistuksen ensimmäinen ja toinen vaihe käsitellään yhtä aikaa.

Hallintovaliokunta odottaa maku 2-esityksestä lausuntoa vielä perustuslakivaliokunnalta, joka kuulee siitä asiantuntijoita vasta tiistaina. Tiistai on ollut alkuperäinen takaraja mietintöjen valmistumiselle, mutta jo eilen puhemiesneuvosto päätti, että valiokunnille annetaan lisäaikaa.