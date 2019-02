Soten sorvaus jatkuu perustuslakivaliokunnassa – "Puuhaa riittää"

Sote-uudistusta koskevan lausunnon valmistelu jatkuu tänään perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta aloitti kokouksensa aikaisin aamulla, ja se on varautunut pitämään myös ylimääräisen iltakokouksen kello 17 alkaen.

Saapuessaan kokoukseen puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) arvioi, että puuhaa riittää tällekin päivälle.

Muut valiokunnan jäsenet eivät juuri kommentoineet työn edistymistä. Kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) luonnehti, että asiassa edetään pikkuhiljaa.

– Paperikasat siellä on edelleen pöydällä. Siinä vaiheessa, kun paperikasat on pois, voi sanoa, että homma on hoidettu, Guzenina sanoi.

Eilen valiokunta eteni sote-lausunnossaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta valmistelee varsinaisen sote-mietinnön. Korjaustarpeiden määrästä on kiinni, ehtiikö mietintö eduskunnan suureen saliin päätettäväksi vielä tällä vaalikaudella.

Kovat paineet

Tänään valiokunnan ohjelmassa on sote-lausunnon lisäksi muun muassa perustuslakiasiantuntijoiden kuulemisia tiedustelulaeista. Valiokuntaan saapuvat muun muassa professorit Juha Lavapuro ja Tuomas Ojanen.

Perustuslakivaliokunta on ollut kovan paineen alla. Tiedustelulakeja on eduskunnassa kiirehditty, joten niihin mahdollisesti jääneet muutostarpeet on yritettävä käsitellä nopeasti.

Vähän ennen kokouksen päättymistä eilen illalla valiokunnan huoneesta kuului kovaäänistä keskustelua.

– Iän mukana tulee kokemus ja rauhallisuus. Ehkä nuoruuteen kuuluu se, ettei malta ymmärtää, että näin ne asiat elämässä menevät ja kaikki ei mene sen oman mallin mukaan. Pitää oppia siihen, että asiat riitelevät, eivät ihmiset, kommentoi Leena Meri (ps.) tilannetta kokouksesta lähtiessään.