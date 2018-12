Sotilaslentäjäksi suurin hinku 18 vuoteen, hakijoita oli jo 870 – kurssi alkaa kesällä Tikkakoskella

Sotilaslentäjän ura kiinnostaa aiempaa useampaa. Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille (lento-RUK) tuli tänä vuonna 870 hakemusta, joka on eniten 18 vuoteen. Haku päättyi joulukuun alussa. 2000-luvulla hakijoita on ollut vuosittain keskimäärin 650. Viime vuonna hakijoita oli 847.

Naisia hakeutui kurssille tänä vuonna 44 eli kaksi vähemmän kuin vuosi sitten. Lentoreserviupseerikurssi 94:lle valitaan nelisenkymmentä oppilasta, jotka aloittavat palveluksensa ensi heinäkuussa Ilmasotakoulussa Jyväskylän Tikkakoskella.

Lentoreserviupseerikurssi on ainoa väylä sotilaslentäjän ammattiin. Ilmasotakoulun valintapäällikkö, majuri Marko Lehtinen painottaa, että määrää tärkeämpää on hakijoiden laatu eli se, miten hyvin he täyttävät sotilaslentäjän ammatin vaatimukset.

– Valintaprosessin taustalla on aina ajatus siitä, että varusmiespalveluksensa jälkeen lentoreserviupseerikurssin käynyt henkilö olisi potentiaalinen opiskelija Maanpuolustuskorkeakoulun lentoupseerin koulutusohjelmassa.

Koulutusohjelmasta valmistuu ohjaajia Ilmavoimien, Maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Esimerkiksi uudet Hornet-hävittäjien pilotit valitaan tästä joukosta.

Ilmavoimat on lisännyt avoimuutta lento-RUK:n valintanormien julkistamisessa. Ohjeistus lentoreserviupseerikurssin valintojen toteutuksesta on jatkossa julkisesti luettavissa Puolustusvoimien varusmies.fi -verkkosivustolla.

– Kurssin valintanormi on ollut aiemminkin turvallisuusluokitukseltaan julkinen asiakirja. Se on kuitenkin ollut luonteeltaan enemmän henkilökunnalle suunnattu toimintaohje, minkä vuoksi sitä ei ole jaettu julkisesti internetissä. Toki sen on saanut pyynnöstä luettavakseen tai olemme voineet toimittaa siitä kopion, Lehtinen kertoo.

Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan, suosiko Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnala sukulaisiaan edellisessä lento-RUK:n haussa. Majuri Lehtinen toteaa, että kurssin valintanormin julkaiseminen verkkosivuilla ei liity suosimisepäilyyn.

– Päätös valintanormin muokkaamisesta nyt julkaistuun muotoon ja päivitetyn normin julkaisusta internetissä tehtiin alkuvuodesta 2018, kesällä aloittaneen Lentoreserviupseerikurssi 93 päähaun aikana, Lehtinen toteaa.

Valintanormin päivityksessä valtaosa muutoksista koski kirjoitusasumuutoksia, joilla normin tekstiä muokattiin yleisesti ymmärrettävämpään muotoon. Myös valintakriteerejä muutettiin ja joitakin niistä täsmennettiin.

Vanhan normin kriteereissä kerrottiin esimerkiksi, että hakijan tulee saavuttaa riittävä pistemäärä kouluarvosanoissa. Päivitetyssä normissa kouluarvosana-asiaa on selkeytetty ja normissa ilmoitetaan ensimmäisen valintavaiheen läpäisyyn vaadittava todistuspistemäärä.

– Muita selkeitä lisäyksiä valintakriteereihin ovat hakijoiden maksimihakujen määrän rajoittaminen kolmeen sekä vaade hakijan yleisestä uimataidosta, Lehtinen kertoo.

Lento-RUK:n valintanormi sisältää muun muassa tietoa pääsyvaatimuksista, kuvaukset hakumenettelystä ja eri valintavaiheista sekä hakijoiden arviointiperusteita. Myös kurssille hakevien psykologista soveltuvuusarviointia koskeva ohje on jatkossa nähtävillä verkossa.