Sotilaspoliisi jatkaa Palokan senioritalon jälkivartiointia – uudelleen syttymisen mahdollisuutta ei ole vielä täysin poissuljettu

Jälkivartiointi jatkuu yhä Jyväskylän Palokan senioritalolla, kertoo päivystävä päällikkö Pauli Nurminen Keski-Suomen pelastuslaitokselta STT:lle.

Jälkivartiointia jatketaan vielä omaisuuden ja tutkinnan turvaamiseksi. Palopaikalla vartioi sotilaspoliisi.

Nurmisen mukaan tilanne on rauhallinen. Uudelleen syttymisen mahdollisuutta ei kuitenkaan ole täysin poissuljettu.

– Täytyy ymmärtää, että siellä on sähkölaitteita edelleen päällä, ja mahdollisuus on olemassa, vaikka riski on hyvin pieni. Kun meillä on vartiointi paikalla, niin mahdollinen syttymä havaitaan hyvin nopeasti.

Tulipalon teknisestä tutkinnasta vastaa ja tiedottaa poliisi. Tutkinta on alkamassa tänään.

– Pelastustoimen osalta meitä kiinnostaa syttymissyy ja palon nopea leviäminen, ja mitkä tekijät mahdollistivat tai estivät nopeaa leviämistä. Poliisi kuitenkin lähtee tekemään palotutkintaa omista intresseistään, Nurminen sanoo.

Onnettomuustutkintakeskus päättää huomenna, aloittaako se oman tutkintansa palosta.