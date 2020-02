Star Warsin uudet suunnitelmat julkaistiin – seuraavaksi kerrotaan tarinoita Jedien kulta-ajoilta

Lucasfilm ilmoitti tiistai-aamuna Suomen aikaa käynnistävänsä vielä tämän vuoden aikana "uuden aikakauden Star Warsin tarinankerronnassa". Uusi projekti ei kuitenkaan ilmesty valkokankaalle tai suoratoistopalveluihin. Lucasfilmin mukaan seuraavia Star Wars -tarinoita käsitellään tällä kertaa kirjoitetussa muodossa – aikuisille ja nuorille aikuisille suunnattujen kirjojen, lastenkirjojen sekä sarjakuvien kautta.

Star Wars: The High Republic -nimellä kulkeva projekti käsittelee aikaa ennen niin sanottua Skywalker-saagaa, joka saatiin joulukuussa päätökseen The Rise of Skywalker -elokuvan myötä. Tiedotteen mukaan noin 200 vuotta ennen Skywalker-saagan aikajärjestyksessä ensimmäistä osaa Pimeää uhkaa.

– Olemme innoissamme, että avaamme näin rikkaan ja hedelmällisen ajanjakson kirjailijoillemme. Pääsemme näkemään Jedit parhaimmillaan, Lucasfilmin presidentti Kathleen Kennedy toteaa.

Tiedotteen ohessa julkaistun videon perusteella voi päätellä, että aiemmin "Project Luminous" -nimellä kulkenutta hanketta on hauduteltu ainakin vuodesta 2018 lähtien. Videon voit katsoa jutun alta.

Star Wars: The High Republic -projektin ensimmäiset kirjat ja sarjakuvat julkaistaan ensi syksynä Anaheimissa pidettävässä Star Wars Celebration -tapahtumassa.