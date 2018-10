Stubb rakentaa itsestään arvojohtajaa Euroopalle

EU-parlamentin isoimman ryhmän kärkiehdokaskisa on taistelu saksalaisen konservatiivin ja suomalaisen arvoliberaalin välillä.

Näillä väreillä ainakin Alexander Stubb tuntuu maalaavan EPP:n lähiviikkoina käytävää kilpaa kärkiehdokkaan ja siten komission puheenjohtajan paikasta.

Baijerista lähtöisin oleva roomalaiskatolinen Manfred Weber asettuu arvokartalla Stubbia konservatiivisempaan suuntaan.

Ehkä juuri sen takia suomalainen lähtee kisaan painottamalla liberaalin demokratian arvoja; vapautta, tasa-arvoa, vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista muiden muassa.

Weberin ja Stubbin ohella kisaan ei ole ilmoittautunut ainakaan vielä muita ehdokkaita.

Stubbin virallinen ilmoitus kuultiin tiistaina Strasbourgissa. Julkisuuttaan ammattimaisesti hallitseva Stubb oli tyhjentänyt pakkaa jo alkuviikosta valikoimalla mediat, joille antoi haastattelun etukäteen, eikä toimittajia tullut enää tiistaina paikalle ruuhkaksi asti.

Saksalainen vie väistämättä voiton?

Marraskuun alussa Helsinkiin kokoontuvasta puoluekokousväestä ainakin noin 15 prosenttia on saksalaisia.

Eri maiden delegaatioiden lisäksi paikalle odotetaan edustajia eri pienryhmistä, esimerkiksi nuorista ja yrittäjistä, minkä takia saksalaisten kokonaismäärän arviointi on vaikeaa.

Useimmat saksalaiset äänestävät todennäköisesti maanmiestään, mutta iso kysymys on, mitä tekevät muut. Isoja delegaatioita on tulossa myös Puolasta, Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) arvioi, että Stubbilla on aidot mahdollisuudet voittaa.

– Se ei ole mikään automaatio, että kaikki haluavat juuri saksalaisen, Orpo sanoi STT:lle Strasbourgissa.

Stubbille on tiettävästi lupailtu tukea ainakin Suomen naapurimaista.

Stubbin kannattanee näyttäytyä altavastaajana, pienen maan miehenä. Se puree niihin, joiden mielestä saksalaisilla on jo tarpeeksi valtaa.

Stubb kertoo asettuvansa ehdokkaaksi EU-parlamenttivaaleissa. Lupaus koskee vain tilannetta, että hän voittaa kärkiehdokkuuden.

Suomalaisen etuna saattaa olla se, ettei

Pohjoismaista tai Baltiasta ole tullut aiemmin komission puheenjohtajaa. Pienestä maasta on myös komission nykyinen puheenjohtaja, luxemburgilainen Jean-Claude Juncker.

Kärkiehdokkuus ei vielä ratkaise

Ennen kuin suomalainen nousee komission yläkerroksiin, on edessä useampi askel.

Stubbin on ensin voitettava kärkiehdokaskisa eli lyötävä ennakkosuosikkina pidetty saksalainen. Sen jälkeen keskustaoikeiston on voitettava toukokuun lopussa järjestettävät EU-vaalit. Poliittiset puolueet ovat juuri nyt kovassa myllerryksessä populistien kootessa rivejään ja EU-myönteisten pohtiessa vastavetoaan. Vaalitulosta on siksi aiempaa vaikeampaa ennustaa.

Vaalituloksen perusteella EU-maiden johtajat junttaavat keskeisille paikoille omiaan. Kärkiehdokkuudella on merkitystä, mutta nousu komission johtoon ei ole kiveen hakattu.

Gallupien perusteella Suomen pääministerinä saattaa ensi kesänä olla SDP:n Antti Rinne. Nähtäväksi jää, miten avosydämin Rinne Stubbia EU:n kärkipaikoille promoaa, muistetaanhan Rinteen ja Stubbin lyhyt yhteinen hallitustaival poikkeuksellisesta riitelystä.