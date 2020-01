Sukeltajaa pelastetaan vanhan kultakaivoksen syövereistä Ylöjärvellä

Ylöjärvellä Pirkanmaalla kadonnut sukeltaja on löytynyt, kertoo pelastuslaitos. Vanhassa Haverin kulta- ja rautakaivoksessa sukeltanut oli erkaantunut sukellusparistaan ja häntä etsittiin iltapäivällä toisten harrastajasukeltajien voimin.

Myös pelastuslaitos on ollut paikalla. Pelastuslaitoksen sukeltajat saivat näköyhteyden kadoksissa olleeseen varttia vaille 17. Pelastuslaitoksen mukaan pintaan nousemisen arvioitiin kestävän iltaan saakka, koska ihminen ei kestä nopeaa nousua syvyyksistä.

Kadonnut sukeltaja oli ollut pelastuslaitoksen saamien tietojen mukaan sukeltamassa 35–80 metrin syvyydessä. Puoli kuuden aikaan illalla sukeltaja oli jo 15 metrin syvyydessä ja nousemassa pintaan.

Sukellusreissulla oli mukana yhteensä neljä ihmistä ja he olivat olleet sukeltamassa noin puolestapäivästä asti. Toiset ilmoittivat kadonneesta hieman ennen kello puolta neljää iltapäivällä. Sukelluksen oli ollut tarkoitus kestää useiden tuntien ajan.

Pelastuslaitoksen ja paikalle lähetettyjen tekniikkasukeltajien lisäksi paikalla on ollut ensihoitohenkilöstöä ja lääkintähelikopteri.

Vedellä täyttynyt entinen Haverin kaivos Viljakkalassa on suosittu sukelluskohde. Pääsy kaivoksen alueelle on rajattu vain sukellusyhdistyksille. Kaivokseen on hukkunut 1980–1990-luvuilla ainakin neljä ihmistä.