Suljetaanko Matti Nykäsen hautajaiset yleisöltä? – Kirkkoherra toivoo omaisten toiveita kunnioitettavan

Mäkihyppääjälegenda Matti Nykäsen kuolema on koskettanut suomalaisia kansalaisista ministereihin asti.

Suurimman huomion sai ehdotus valtiollisista hautajaisista. Nykäsen lähipiiri ilmoitti kuitenkin viettävänsä hautajaiset rauhassa perhepiirissä. Nykäsen äiti Vieno vahvisti Keskisuomalaiselle torstaina, että Matti haudataan Jyväskylän vanhalle hautausmaalle, johon myös Matin isä Ensio ja isoisoäiti Anna on haudattu. Samalla hän toivoi asialle matalaa profiilia.

Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala, voiko seurakunnan tiloissa pidettävistä hautajaisista tehdä yksityisen tilaisuuden?

– Lähtökohtaisesti voi sanoa, että seurakunnissa on vahva perinne, että hautajaiset ovat avoimia. Tietenkään ei kerrota, milloin kenenkin hautajaiset ovat, mutta tapana ei ole ollut järjestää ehdottomia yksityistilaisuuksia, Viitala vastaa.

Kirkkoherran muistissa ei ole tapausta, jossa hautajaisia olisi pitänyt rajata. Lähtökohtana kaikissa hautajaisissa on kuitenkin kuunnella omaisten toiveita. Viitala toivoo, että näin tekevät kaikki osapuolet, myös media.

– Se olisi sellainen viimeinen hyvän tahdon osoitus Mattia kohtaan, hän sanoo.

Viitala on omaisten toiveiden osalta vielä mediatietojen varassa, sillä hautajaisvalmistelut ovat vasta aivan alkuvaiheessa. Viitala on siinä ymmärryksessä, että ensimmäinen alustava kontakti omaisten ja seurakunnan välillä on kuitenkin jo otettu. Mikäli omaiset haluavat pitää pienet ja hiljaiset hautajaiset, toivoo kirkkoherra kaikkien noudattavan heidän toivettaan.

– Minusta vähintä mitä voimme tehdä on, että annetaan lähiomaisille rauha surra. Hän on heille ihan samalla tavalla puoliso, isä, poika ja veli kuin kuka tahansa muu. Lähiomaisilla on ihan oma näkökulmansa tähän tilanteeseen, ja minusta sitä kannattaa kunnioittaa.

Seurakunnassa tiedostetaan, että Nykäsen hautajaiset ovat erikoistapaus, jossa täytyy ottaa huomioon tavanomaisesta poikkeavia asioita. Viitalan mukaan mahdollisia varautumista vaativia asioita mietitään sitten, kun asia on seurakunnan osalta ajankohtainen.

Esimerkiksi hautajaisten ajankohta on asia, jota seurakunta ja omaiset miettivät yhdessä.

– Se on sitten omaisten asia julkistaa, jos niin haluavat, Viitala toteaa.

Vanhan hautausmaan kappelitilat ovat rajalliset. Mikäli hautajaisten ajankohta tulee julki, saatetaan tilaisuuteen tarvita jopa järjestystä valvovaa henkilökuntaa.

– Kyllä minä luulen, että siinä tilanteessa täytyisi vähintäänkin varautua jollakin tavalla ohjaamaan liikennettä, Viitala arvelee.

Vielä ei tiedetä, missä siunaustilaisuus on.

Vaikka tiedot hautajaisista kiinnostavat myös lähipiirin ulkopuolella, on kirkkoherran mukaan hautajaisissa tärkeintä olla omaisten kanssa osaa ottamassa ja lohduttamassa sekä kiittää yhteisistä vuosista ja muistaa ihmistä hyvällä.

– Siinä kuljetaan pieni hetki omaisten vierellä. Läsnäolosta ja kristillisestä sanomasta yritetään löytää lohtua ja toivoa. Samalla hautajaisissa on aina kysymys siitä, että annetaan arvo ihmiselle, muistetaan häntä ja rukoillaan hänen puolestaan.