Sumiainen sai taas kyläkaupan – puolentoista vuoden ankeus ilman kauppaa vaihtui iloksi ja riemuksi

Kekkosen suurperhe astelee Su-miaisten raittia ja suuntaa kulkunsa äskettäin avattuun kyläkauppaan, Voikukkaan. Lapset tietävät, mitä kaupasta haetaan.

– Jäätelöä, karkkia, herkkuja! Ghiia, Mirko, Tara ja Christa Kekkonen huutavat yhteen ääneen.

Äidillä Satu Kekkosella ja isosiskolla Carla Kaukometsällä on ruokalistalle muitakin merkintöjä. Kyläkaupan aukeaminen on suuri helpotus suurperheen arkeen.

– Suolahteen tai Äänekoskelle on pitänyt mennä ostoksille. Isoista kaupoista saa tavaroita halvemmalla, mutta kun laskee bensakulut ja muut, niin se tasoittaa. Totta kai kaikkien pitää tukea oman kylän kauppaa ja ostaa sieltä, vaikka maksaisi vähän enemmän, Satu Kekkonen miettii.

Kaupan kanta-asiakkaat Tuula ja Pentti Häyrinen olivat kyläkaupan tulosta niin iloisia, että halasivat ja rutistivat kyläkauppiasta Sini-Maria Tiaista tervetuliaisiksi.

– Me ollaan niin iloisia, että saatiin iloinen ja reipas kyläkauppias. Tämä kauppa on tervetullut ja koko kylälle iso juttu. Kylänraitti on ollut hiljainen ja ihmiset apeita sen jälkeen, kun kauppa lähti. Nyt on tullut kylälle uutta suhinaa ja ihmiset ovat piristyneet, Häyriset sanovat.

Iloinen on myös kauppias itse.

– Niin hyvin on käynyt kauppa, että ihan hirvittää! Avajaispäivänä oli koko ajan jonoa perälle asti enkä päässyt kassalta mihinkään. Tavarat loppuivat hyllystä ja vasta viime viikolla sain kunnolla täydennettyä, Sini-Maria Tiainen kertoo.

– Rimaahipoen tässä on selvitty, mutta onneksi asiakkaat ovat olleet kärsivällisiä. Monet ovat auttaneet minua, ruuvanneet naulakoita seiniin, kantaneet tavaroita ja tuoneet puntarinkin lainaan. Olen saanut niin upean ja hienon vastaanoton, että todellakin olen tuntenut olevani tervetullut tänne, hän kiittelee.

Sumiaisten edellinen kyläkauppa Suhari sulki ovensa viime vuonna tammikuussa. Kaupaton elämä on ollut monelle sumialaiselle kärsimystä. Saarikan kylän mummoremmi Pirkko Häyrinen, Riitta Utriainen ja Hilkka Savolainen saapuivat kaupungin kyläkyydillä kauppaan ja lähtivät täyttämään ostoskärryjä iloisin mielin.

– Ihanalta tuntuu tämä oma kyläkauppa, tosi toivottu se on. Enää ei tarvi mennä Suolahteen ostoksille. Kotoisa kauppa näkyy olevan. No, nyt kärryt täyteen kaikkea. Jauhoja, leipää, salaattia ja kaikkea tavallista ja tarpeellista, he nauravat.

Kauppias Tiainen on ammatiltaan puutarhuri. Hän kyllästyi kesän jälkeisiin toimettomiin kuukausiin. Kun hän huomasi, että entinen kotikunta jäi ilman kauppaa, alkoi hän viritellä yrittäjyyttä.

– Aktiivimallia tässä toteutan. Kymmeneksi vuodeksi toivon tästä saavani itselleni työpaikan, ja ehkä parille muullekin, ainakin osa-aikaisille.

Talven hiljaisille ajoille hänellä on suunnitelmia.

– En usko, että se kovin paljon hiljenee, kyllä Sumiainen tarvitsee kaupan. Koetan kehitellä jotain oheistoimintoja, matkailutoimintaa tai jotain muuta, hän miettii.

Yksi asia Konnevedellä avomiehensä ja useiden karvajalkalemmikkiensä kanssa asuvan Tiaisen mieltä painaa.

– En ole vielä löytänyt asuntoa täältä Sumiaisista. Semmoisesta maapaikasta me haaveilemme.