Sumiaisten Rautalankafestareilla lavalle nousee taas huippunimiä: Mikko Alatalo, Freud Marx Engels & Jungin tribuuttibändi sekä Beatline

Kun rautalankamusiikki taas lauantaina soi Sumiaisissa, se ei ole mikä tahansa kesäfestivaali. Se on sumialaisten ja alan harrastajien yhteinen vuoden kohokohta. Koulun ranta täyttyy veneistä vieri viereen ja kyläraitti on tupaten täynnä kansaa.

– Kaikilla on hymy naamalla. Tänne tullaan kuuntelemaan hyvää musiikkia ja tanssimaan kesäisessä fiiliksessä. Tunnelma on aito ja tärkeilemätön. Ja sekin on varma, että bändit antavat lavalla kaikkensa, kuvailee Sumiaisten Rautalankafestivaalin isähahmo, ohjelmavastaava Risto Korhonen.

Korhosen mukaan koko kylä elää täysillä mukana tapahtumassa.

– Leirintäalueella on perjantaina ennakkobileet ja pyhänä on seurakunnan Rautalankakirkko, jossa soitetaan menevää gospelia.

Festarit syntyivät 15 vuotta sitten nostalgiabuumissa. Jussi Sullman järjesti leirinnässä rautalankatanssit, ja hänen kanssaan Risto Korhonen sai päähänsä järjestää rautalankaan, beatiin ja iskelmään keskittyvän musiikkitapahtuman. Ja sehän sopisi Sumiaisten kesään kuin nenä päähän.

Teemaa on tarpeen mukaan lavennettu vuosien kuluessa moneen suuntaan. Tapahtumassa ovat esiintyneet monet Suomen huippuesiintyjät Dannystä Eero Raittiseen.

– Ja aina on ollut tarjota yleisölle jotain omaa sumialaista ekstraa, jota muualla ei ole. Lavalle ovat nousseet aikoinaan muun muassa Shadows-yhtyeen kitaristi Brian Locking ja Renegadesin Graham Johnson.

Tänäkin vuonna on tarjolla tosi tanakka kattaus. Sumiaisten spesiaaleina mainittakoon Mikko Alatalo, joka tulkitsee Juice Leskisen kanssa tekemiään manserockin klassikoita.

Ehkä vielä erityisempi on Freud Marx Engels & Jung -yhtyeen tribuutti-bändi, joka kunnioittaa edesmenneiden freukkareiden Pekka Myllykosken ja Mikko Saarelan muistoa. Mukana bändissä on yhtyeen alkuperäinen kitaristi Arto Pajukallio sekä nuoremman polven muusikot Tuomas Metsberg ja Janne Kaunisto. Lisäksi bändissä soittavat Harri Rantanen, Jupe Litmanen ja Olli Haavisto – kovia nimiä kaikki.

Muita esiintyjiä ovat A Aallon Rytmiorkesteri, Topi Sorsakosken serkun Seppo Tammilehdon Beatline ja Esa Kuloniemen Honey B. Family.

Festarin järjestäjä on Sumiaisten Lions-klubi. Risto Korhonen kertoo, että tapahtuman talous on aina ollut plussalla.

– Tuotto on käytetty hyväntekeväisyyteen paikkakunnalla. Koululle on hankittu liukumäkiputki, kylän raitille ulkokuntoilupuisto laitteineen ja vanhaa veteraanipirttiä on kunnostettu, luettelee Korhonen.

Rautalanka on pannut hyvän kiertämään!

Sumiaisten Rautalankafestivaalit la 13.7. koulun rannassa klo 18.