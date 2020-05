Sunnuntai oli jo viides perättäinen nollapäivä Keski-Suomen koronatartunnoissa – koko maassa uusia tapauksia 61

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ei ole sunnuntainakaan todettu yhtäkään uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on Keski-Suomessa edelleen sairaanhoitopiirin mukaan 100.

Jämsäläisten ja kuhmoislaisten testitulokset eivät ole mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilastoissa, sillä paikkakunnat kuuluvat nykyään Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin. Jämsässä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 10 tautitapausta sunnuntaihin mennessä.

THL:n tilastoissa Keski-Suomen koronatapausten kokonaismäärä on 130.

THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin luvut poikkeavat hieman toisistaan, sillä THL:n lukuihin päätyvät kaikki keskisuomalaisilla ihmisillä todetut tartunnat, sairaanhoitopiiri taas raportoi vain Keski-Suomessa todetut tapaukset.Keski-Suomessa on THL:n mukaan tehty 3935 koronavirustestiä.

Suomessa on THL:n mukaan yhteensä 6 347 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 61 kappaletta. Tautiin kuolleita on YHL:n mukaan nyt 297, lisäystä eilisestä on yksi ihminen.