Sunnuntain jumalanpalvelus lähetetään Tikkakosken kirkosta – katso suorana kello 10

Jyväskylän seurakunta lähettää sunnuntaina suoran lähetyksen jumalanpalveluksesta Tikkakosken kirkosta. Voit katsoa jumalanpalveluksen suorana tässä jutussa kello 10 alkaen.

Apostolien päivän jumalanpalvelus

Tikkakosken kirkko, sunnuntai 12.7. kello 10

Liturgi: Markus Partanen

Kanttori: Liisa Partanen

Avustaja: Katariina Kankaanperä

Suntio: Sirpa Antila

Pastori Markus Partasen saatesanoja:

”Apostolien päivälle on annettu kirkkomme evankeliumikirjassa otsikko ”Herran palveluksessa”. Tämä sunnuntai on kirkkovuotemme yksi niistä harvoista pyhistä, jolloin liturgisena värinä on Pyhän Hengen, veren ja tunnustuksen väri, punainen.

Apostoleille omistetutun, kesäisen juhlapäivän juuret ulottuvat kauas: Jo varhain keskiajalla on kristikunnassa vietetty apostolien Pietarin ja Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi. Perimätiedon mukaan heidät surmattiin keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa 60-luvulla.

Nykyisin apostolien päivänä emme muistele ainoastaan Pietaria ja Paavalia vaan kaikkia apostoleja. Suomen kielen sana ”apostoli” tulee kreikan kielestä, verbi apostelloo merkitsee ”lähettää”. Jeesuksen oppilaat saivat mestariltaan tehtävän: lähteä julistamaan ilosanomaa elävästä ja ihmistä rakastavasta Jumalasta. Apostolit olivat Kristuksen lähettiläitä.

Apostolien päivän tekstit puhuvat meille apostolien kutsumisesta ja kristityn tehtävästä laajemminkin. Jeesus on kutsunut myös meidät osallistumaan työhönsä. Siihen työhön antaa myös voimansa Henkensä kautta.

Tänä vuonna evankeliumitekstinä luemme, kuinka Pietari tunnustaa Jeesuksen kirjoitusten lupaamaksi messiaaksi. Apostolien päivän sanoma rohkaisee myös meitä pitämään kiinni kristillisestä identiteetistämme.

Apostolien päivä muistuttaa meitä myös siitä, että kirkon jäseninä olemme osa jotain meitä suurempaa, jotain yliajallista. Apostolien työlle ja rohkeudelle rakentuu myös kirkon nykyinen työ.”