Sunny Car Centerin julkisselvittäjä: Kuusi miljoonaa häviää, eikä kukaan kysele edes perään, en voi ymmärtää

– Velkojien rahoilla on ajettu niin pitkään kuin niitä on ollut – konkurssiin asti. Tässä on laiminlyöty kaikki perusasiat. Minulle on täysin selvää, että vahingot ovat olleet ennalta arvattavia, Sunny Car Centerin julkisselvittäjä Jorma Tuomaala sanoi tänään oikeudessa.

Konkurssiin vuonna 2015 menneen autokauppakeskushankkeen julkisselvittäjä vaatii yhtiön puuhamieheltä ja omistajalta Markku Ritaluomalta ja Hämeenlinnan kaupunkia yhtiön hallituksessa edustaneelta Iisakki Kiemungilta yhteisvastuullisesti noin kuuden miljoonan korvauksia.

Hämeenlinnaan 2010-luvun alussa suunnitellun suuren autokauppakeskittymän piti tuoda kaupunkiin alun perin toistatuhatta autoalan työpaikkaa, mutta hanke kaatui taloudellisiin epäselvyyksiin ja vastoinkäymisiin. Hämeenlinnan ohi ajavia fiaskosta muistuttanut mainostolppa on sekin jo revitty alas.

Oikeutta autokauppafiaskon suurimmasta vahingonkorvausvaateesta alettiin käydä tänään Hämeenlinnassa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Selvittäjän mukaan ylivelkaisesta yhtiöstä siirrettiin varoja tahallaan tai huolimattomuudesta yhtiön ja konkurssipesän ulottumattomiin.

– Tässä on kyse siitä, että toisen ihmisen asioita ja varoja pitää hoitaa huolellisesti. En kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että selvittämättä kunnolla lähetetään suuria rahasummia jonnekin Syyriaan. Laittaisiko huolellinen mies tuollaisen summan maailmalle menemään, Tuomaala kysyi oikeudenkäynnissä.

"Hanke oli Ritaluomalle henki ja elämä"

Ritaluoman vastaus Tuomaalan kysymykseen on kyllä. Ritaluoma on mielestään toiminut riittävän huolellisesti ja vaatii kanteen hylkäämistä.

– Ritaluoma menetti kaiken varallisuutensa. Ei kukaan ryhdy sellaiseen tahallaan – varojen hukkaaminen on vahingoittanut häntä itseään, Ritaluoman asianajaja Tuula Ylinen sanoi oikeudessa.

Kertomansa mukaan Yhdysvalloissa oleskeleva Ritaluoma osallistui istuntoon videoyhteyden välityksellä seuraajan roolissa.

Maailmalle Ritaluoman mukaan kadonneissa rahoissa oli kyse muun muassa sijoittajaehdokkaille tai sellaisina esiintyneille maksetuista konsultti- ja vakuusmaksuista. Näiltä ei kuitenkaan tullut sijoituksia autokauppakeskukseen.

– Maksujen tarkoituksena ei ole ollut siirtää varoja velkojien ulottumattomiin. Varat, jotka on siirretty ulkomaille, eivät ole päätyneet vastaajille eli Ritaluomalle tai hänen lähipiirilleen. Ritaluoma on todella joutunut huijatuksi, Ylinen sanoi.

Kaikkiaan kansainvälisiä taitavia huijauksia on Ritaluoman mukaan ollut viisi.

Ritaluoman vastauksen mukaan yhtiölle ei ole edes aiheutunut vahinkoa, sillä ulkomaille huijareille maksetut miljoonat olivat sijoittajien eivätkä yhtiön rahaa. Tästä julkisselvittäjä Tuomaala on vahvasti eri mieltä.

Ritaluoma vaatii, että kanne hylätään tai että korvausvelvollisuutta joka tapauksessa sovitellaan.

– Oli lopulta kysymys hänen kunniastaan, hanke oli hänelle henki ja elämä. Ritaluoma antoi hankkeelle kasvot, hän halusi onnistua siinä ja sen eteen tehtiin paljon töitä, Ylinen kertoi.

Kiemunki: En voinut estää Ritaluomaa

Julkisselvittäjä Tuomaalan mukaan Kiemunki oli yhtiön hallituksen jäsenenä vastuussa siitä, että toimitusjohtajan toimintaa olisi valvottu asianmukaisesti. Tuomaalan mukaan Kiemunki on siten omalta osaltaan laiminlyönyt osakeyhtiölain mukaisen valvontavelvollisuutensa.

Koska Kiemunki edusti yhtiössä Hämeenlinnan kaupunkia, hän myös osaltaan mahdollisti Tuomaalan mukaan lisäsijoitusten hankkimista yhtiölle.

– Kiemungin funktio on ollut se, että hän on tuonut julkista luotettavuutta kaupungin edustajana. Se on tavallaan mahdollistanut toiminnan jatkumisen suhteessa sijoittajiin.

Kiemunki sanoo, ettei voinut estää yhtiön pääomistajaa Ritaluomaa tekemästä sopimuksia. Hän kertoo olleensa siinä käsityksessä, että ulkomaille siirretyt varat käytetään kansainvälisen rahoituksen saamiseksi, eikä kertomansa mukaan edes tiennyt useista maksutapahtumista.

– Konkurssipesä väittää, että minun olisi pitänyt pysäyttää Ritaluoma, joka käytti äänivaltaa ylivoimaisesti suurimpana omistajana, hän oli myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. En keksi, miten olisin voinut sen tehdä, Kiemunki kertoo STT:lle.

Oikeusaputoimisto on todennut Ritaluoman jo varattomaksi, joten mustapekka uhkaa jäädä korvausten maksamisessa Kiemungin käteen. Sillä yhteisvastuullisuus tarkoittaa sitä, että se maksaa, jolta voidaan periä.