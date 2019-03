Sunny Car Centerin toimitusjohtajan jättipalkankorotuksesta riidellään käräjillä

Hämeenlinnaan kaavaillun autokauppakeskus Sunny Car Centerin konkurssipesä vaatii ex-toimitusjohtajalta lisäkorvauksia oikeudessa. Vuonna 2015 konkurssiin menneen hankkeen jälkipyykki jatkui torstaina Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Nyt konkurssipesä vaatii, että yhtiön ex-toimitusjohtaja Markku Ritaluoman kanssa tehty sopimus palkan korottamisesta määrätään peruttavaksi. Pesä vaatii lisäksi Ritaluomalta pesän mukaan vuosina 2013 ja 2014 liikaa maksettua palkankorotusta takaisin yli 430 000 euroa. Palkkasumma on laskettu bruttopalkasta.

Ritaluoman palkankorotuksesta vastuuseen on joutumassa myös Hämeenlinnan kaupunkia yhtiön hallituksessa edustanut Iisakki Kiemunki. Palkankorotuksista päättämässä olleelta Kiemungilta vaaditaan jutun toisessa haarassa noin 93 000 euron korvauksia.

Viime vuoden huhtikuussa käräjäoikeus tuomitsi Ritaluoman maksamaan lähes 6,2 miljoonan euron korvaukset konkurssipesälle. Tästä Kiemungille yhteisvastuullisesti määrätty osuus on 350 000 euroa. Kumpikin on ilmoittanut, ettei heillä ole varaa korvausten maksamiseen, ja he ovat valittaneet tuomiosta hovioikeuteen.