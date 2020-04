Suojavarustehankintojen epäselvyydet johtivat Huoltovarmuuskeskuksen johtajan eroon – "Taustojen tarkistaminen olisi ollut tehtävissä"

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) johtaja Tomi Lounema on pyytänyt eroa tänään, kertoi työministeri Tuula Haatainen (sd.) tiedotustilaisuudessa perjantaina. Haataisen mukaan Louneman ero astuu voimaan välittömästi.

Haataisen edustaman työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan Louneman irtisanoutumisen syynä on viime päivinä laajasti julkisuudessa olleiden hengityssuojainhankintojen puutteellinen menettely ja siitä seurannut luottamuspula. Luottamuspulasta oli viestinyt myös pääministeri Sanna Marin (sd.).

– Keskustelussa (Louneman kanssa) nousi yhteinen näkemys siitä, että tilanteessa on kaikkein tärkeintä se, että Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan uskottavuus palautetaan välittömästi, Haatainen sanoi ennen kuin kertoi hyväksyneensä Louneman eropyynnön.

Huoltovarmuuskeskus tilasi Kiinasta suojavarusteita pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä liikemieheltä Onni Sarmasteelta ja kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä. Varusteiden laatu ei vastannut odotuksia.

Haatainen on nimennyt Janne Känkäsen työ- ja elinkeinoministeriöstä väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi huomisesta alkaen siihen asti, että valtioneuvosto nimeää uuden toimitusjohtajan.

Huoltovarmuuskeskuksen uskottavuus koetuksella

Työministeri Haatainen pyysi torstaina Huoltovarmuuskeskukselta selvityksen julkisuudessa esillä olleista suojavarustehankinnoista. Selvitys toimitetaan ministeriöön tiistaina.

– Jo nyt voimme kuitenkin sanoa sen itsestäänselvyyden esillä olleiden hankintojen osalta, että normaalia huolellisuusvelvoitetta ei ole noudatettu.

Haataisen mukaan tähän mennessä saatujen selvitysten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että tapahtuneet virheet olisi pitänyt pystyä välttämään kohtuullisin vaatimuksin.

– Taustojen tarkistaminen olisi ollut tehtävissä ja se olisi tullut tehdä tässä kriisitilanteessa. Huolimattomasti toteutetuilla kaupoilla on ollut heikentävä vaikutus Huoltovarmuuskeskuksen uskottavuuteen. Tätä en voi sallia. Kriisin keskellä ei voi syntyä epäselvyyttä sen suhteen, kykeneekö Huoltovarmuuskeskus toimimaan asianmukaisella tavalla.

Haatainen kertoo itse saaneensa selvyyttä Huoltovarmuuskeskuksen hankintojen epäselvistä yksityiskohdista Suomen Kuvalehden uutisesta.

– Ministerinä minä eivätkä valtioneuvoston jäsenet ole olleet mukana tai tietoisia näistä operatiivisista toiminnoista, Haatainen kertoo tilanteesta ennen hankintojen saamaa mediahuomiota.

Jylhän ja Sarmanteen kauppoja selvitetään

Hämärät suojamaskikaupat paljasti Suomen Kuvalehti keskiviikkona, minkä jälkeen niitä on puitu julkisuudessa laajasti. Jylhän ja Sarmasteen taustoista on noussut esiin hämäriä seikkoja, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, miksi Huoltovarmuuskeskus on hieronut kauppoja heidän kanssaan.

Helsingin Sanomat esimerkiksi kertoo, että Jylhän kauneusklinikka on markkinoinut suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla. Jylhällä on talousrikoshistoriaa ja häntä kohtaan on parhaillaankin vireillä rikosasioita käräjillä. Sarmaste on puolestaan ulosottoveloissa ja HS:n mukaan myös verkottunut alamaailmaan.

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtajan Ilona Lundströmin mukaan HVK:n hallitus selvittää Tiina Jylhän ja Onni Sarmanteen yritysten kautta tehtyjä kauppoja.

– Toimiva johto ryhtyy tarvittaviin toimiin Huoltovarmuuskeskuksen etujen turvaamiseksi ja mahdollisten vahinkojen rajaamiseksi, mikä saattaa edellyttää kaupanpurkua tai vastaavia toimenpiteitä, Lundström sanoi.

Lundströmin mukaan tällä tietoa Jylhän ja Sarmanteen kanssa tehdyissä kaupoissa on kyse yksittäisistä kaupoista, mikä tarkoittaa, ettei näiden toimijoiden kautta olisi tehty useampia suojavarustetilauksia.

Lundström myös sanoo, että HVK:n suojavarusteostoista on käynnistetty ulkopuolinen tarkastus jo tehtyjen kauppojen osalta. Myös sisäistä tarkastusta on vahvistettu.

Sopimuksia kahden kotimaisen yrityksen kanssa

Tomi Louneman tilalle Huoltovarmuuskeskuksen johtoon nouseva Janne Känkänen on ollut huhtikuun alusta lähtien Huoltovarmuuskeskuksessa tukemassa kriittisten suojavälineiden hankinnoissa.

– Nyt on tärkeää, että operatiivinen toimintakyky organisaatiossa saadaan palautettua ja erityisesti hankintojen kohdalla osaamista ja kyvykkyyttä nostettua, Känkänen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kysymykseen siitä, tuleeko Huoltovarmuuskeskuksen organisaatioon johtajavaihdoksen lisäksi muita muutoksia, Känkänen sanoo, että keskuksen kykyä toimia on kohotettava kaikin mahdollisin tavoin.

– Mikäli tämä vaatii lisämuutoksia Huoltovarmuuskeskuksessa, niin ne tehdään mahdollisimman pian.

Känkäsen mukaan Huoltovarmuuskeskus on tähän mennessä sopinut kahden kotimaisen yhtiön kanssa suojainkaupoista. Näistä yhtiöistä on varmistuttu Teknologian tutkimuskeskuksessa VTT:ssä ja TEMissä.

– Huoltovarmuuskeskus on sopinut alustavasta tilauksesta kahden yhtiön kanssa ja sopinut hankkivansa seuraavan kolmen kuukauden aikana 350 000 suu-nenäsuojainta päivässä ja yli 60 000 hengityssuojainta päivässä.